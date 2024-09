Protestan estudiantes de Chiapas a 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero

Este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rafael Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, dos décadas sin saber la verdad y sin castigo a los culpables, explican estudiantes que realizan una protesta en Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

"Vivos se los llevaron, vivís los queremos". Gritan los estudiantes al recordar aquella trágica escena del 26 de septiembre del 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Municipios Desplazados de Tenejapa exigen raparación de daños

No estamos todos, faltan 43, indican los normalistas que marchan y realizan mitin en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez donde frente a Palacio de Gobierno colocaron 43 sillas y 43 veladoras, un tendedero con las 43 fotografías de los desaparecidos.

Los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, son: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abrajan De la Cruz, Antonio Santana Maestro, Alexander Mora Venancio, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristián Tomás Colón Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero.

Los normalistas que marcharon realizaron su mitin en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez / Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Asimismo Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez, Jhosivanni Guerrero De la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Anibal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Leguideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patoltzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martin Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García.

Es lamentable ver cómo hoy en día el gobierno de Mexico sigue negando el acceso a la justicia, se cancelaron 43 sueños, 43 proyectos, 43 familias sin sus hijos, 43 víctimas de la corrupción y de la injusticia, exponían los oradores durante la marcha que partido de la Plaza Ámbar hacia la plaza central de Tuxtla Gutiérrez frente a Palacio de Gobierno.

"Ayotzinapa vive". "Ni peron ni olvidó". "26 no se olvida". "En pie de lucha". "No más hostigamiento y asesinato a los normalistas". "La única verdad histórica, Ayotzinapa, crimen de Estado". "26 de septiembre no se olvida, la lucha combativa, Ayotzinapa vive, la lucha sigue", "Nos faltan 42 hijos, hermanos, compañeros y estudiantes", dicen las mantas.

En el mitin en Palacio de Gobierno los normalistas oradores sin dar sus nombres, dijeron que es lamentable la agresión en contra de los normalistas mientras que los delincuentes siguen libres, las policías que debían cuidar y proteger al pueblos son las que reprimen a las y los normalistas que solo hacen uso de sus derechos, de la palabra y de la voz.

Una oradora más dijo que el reclamo es contundente, vivo se los llevaron, vivos los queremos, no es posible que se niegue la justicia, el Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, no quiero hacer justicia, ni se dijo la verdad, ninla verdad historia, nadie sabe lo que realmente paso, si no hay justicia para el pueblo, que ni haya paz para el gobierno.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️