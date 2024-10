Protestan personas de la diversidad sexual frente al Congreso de Chiapas 

Personas pertenecientes a la diversidad sexual protestan este 1 de octubre frente al Congreso del Estado en el marco de la toma de posesión de la LXIX Legislatura Local, en la que asume como diputada Sahara Munira José Flores, como representante de la diversidad sexual, es una de las 40 diputaciones que asumen el cargo, tras las elecciones del 2 de junio.

Ahí, María Teresa Campos Flores, postulada por Morena candidata a diputada local suplente en la forma cinco, a quien el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas le concedió la diputación propietaria y se le revirtió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expuso que lo que sigue es resistir.

Piden una representación en el Congreso del Estado genuina de su colectividad / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Aquí estamos, no reconocemos a quien elconcedió la diputación propietaria, Sahara Munira José Flores, no nos dejamos vencer, no nos dejamos intimidar, la enemiga a vencer tiene nombre y apellido y la conocemos, y no es una situación que nos asuste porque la conocemos desde hace mucho tiempo, insistió

Ante la mirada de elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que forman el cordón de seguridad, María Teresa Campos compartió que la lucha ha dejado sangre en el camino, en los años 90, 91, 92 y 93 Chiapas se vistió de sangre con la muerte de nuestras compañeras trans.

Es un tema que está en deuda, que se observa, que se toque, que se vea, nos debe el sistema no una disculpa, nos debe un reconocimiento de nuestra existencia, nos debe muchas vidas, personas que se han quedado en el camino y por eso este espacio no lo peleamos por el espacio mismo, sino por lo que es, un espacio a pulso ganado en derecho, una representación en el Congreso del Estado genuina de nuestra colectividad, hoy el primero de octubre del 2024 va a ser usurpado por una persona heterosexual a quien no reconocemos, Sahara Munira José Flores.

