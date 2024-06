Proyecto habitacional Gran Mayan en La Cañada de San Fernando "no va": SMAHN

El proyecto habitacional "Gran Mayan", que se oferta como nuevos clusters, lotes rústicos para cabañas de descanso, 100% ecológicas, con amenidades atractivas, espacios con vistas de la cañada hacia San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, "no va", pues los promoventes están demandados ante la Procuraduría Ambiental del Estado y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, dijo el Subsecretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Pedro Sánchez Montero.

En entrevista, explicó que este proyecto se presentó en el 2021 ante las autoridades federales correspondientes para dar cumplimiento con lo que pide la Ley Ambiental, un dictamen técnico en materia de ordenamiento, en el que les fue notificado que no es viable por ubicarse en una zona sujeta a conservación, “es una cañada que es principal proveedor de escurrimientos, no es factible porque ahí existe un corredor biológico que va del Parque Nacional Cañón del Estado, Reserva Ecológica Villa Allende, donde se encuentra el proyecto, hasta la Reserva de la Biosfera El Ocote”.

Por ese sitio transitan especies importantes de la fauna, en el 2023 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas detectaron la presencia de puma en la región, el sitio tiene un importante valor ambiental, biológico, presta una diversidad de servicios ecosistémicos, ahí se produce una gran cantidad de agua que alimenta a una gran parte del poniente de Tuxtla Gutiérrez a través de la toma de agua de La Chacona del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), retiene sedimentos y evita daños a la zona urbana, además es regulador del clima de la Región Metropolitana.

Sánchez Montero insistió que en reiteradas ocasiones han informado a los promoventes que ahí no debe haber desarrollo habitacional, es decir, no se debe construir, por lo que han realizado visitas de inspección que de acuerdo con la Ley de Fraccionamientos y Ley Ambiental, no pueden realizar ninguna actividad, en tanto que de sus promoventes se reservó nombres.

Así lucen las calles del proyecto habitacional Gran Mayan en San Fernando, Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El funcionario estatal señaló que modificaron el proyecto y lo presentaron por segunda ocasión en el 2022, sin embargo, les comunicaron que no es viable por el alto valor ecosistémico y biológico, pues el área está en una zona forestal vedada, pese a ello los promoventes siguieron modificando el terreno y de acuerdo con la Ley Ambiental no tienen ninguna autorización, “los hemos atendido y les hemos justificado por qué no es posible el desarrollo habitacional”.

El proyecto que ofrece Mini Pet Zoo, Lago Natural, Área de Camping, Cancha de Fútbol, Gotcha, Área de Pesca, Asadores, Miradores, Parques, Senderismo, Reserva de Vida Silvestre, presenta opciones a pagos mensuales sin enganche y para hacer negocios en redes sociales propone agendar cita al número de celular 9612468301, que ofrece en sus redes sociales "Gran Maya, no va, no tienen autorización y no debieron hacer cambio de uso del suelo, deben restaurar el daño”, reiteró el biólogo.

Proyecto Gran Mayan afectaría ecosistemas en la zona de Las Cabañas de San Fernando, Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Confirmó que en la zona tiene en cautiverio fauna silvestre, como monos arañas, guacamayas, un jaguar, entre otras, el permiso para su posesión a través de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) fue revocada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y que los desarrolladores del proyecto promueven como la atracción a sus compradores, y por nuestra parte, en la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, no va a pasar el proyecto, es una zona prohibida para desarrollo habitacional.

Admitió que las características de la cobertura forestal de la zona es de interés público por los servicios ambientales que proporciona, por su parte la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) reconoció esta área como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA SE-46), el valor biológico y ecológico de la zona es altísimo, debido a que hay especies importantes como el puma, una especie que no se reportan desde hace muchos años, hay aves diversas y muchas podrían ser endémicas, solo de esa región.





Añadió que el predio que se encuentra en la Región Terrestres Prioritarias (RTP 141) número 141, denominado “La Chacona-Cañón del Sumidero”, debido a que su cobertura forestal alberga diversas especies de vida silvestre con alguna categoría de riesgo enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y bajo protección especial, por la cuenca hidrográfica forma una cañada que es donde se genera gran cantidad de agua que alimenta a Tuxtla Gutiérrez, en el poniente, como Plan de Ayala.

La Ley Ambiental en su artículo 87 y 100 indica que no pueden desarrollar nada, no pueden hacer ninguna actividad hasta que no tengan un manifiesto de impacto ambiental, lo que se les ha negado y que pese a ello, han realizado modificación del uso del suelo, el sitio está en una zona vedada, son terrenos forestales y que corresponde a la federación autorizar su impacto, lo que hasta ahora no tienen y que es un proyecto que se desarrolla fuera de la ley, y que tendrían que restaurar la zona, indicó.

Finalmente el subsecretario pidió a los desarrolladores del proyecto Gran Mayan que se acerquen a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, “les damos todos los pasos, les decimos en donde si y en donde no se puede hacer, pero este proyecto no va, de entrada el proyecto no va, en justicia, en razón y el derecho ambiental, no va”.