PT dará seguimiento especial a impugnación de elecciones

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dio a conocer que darán seguimiento especial al proceso de impugnación de la elección de miembros de Ayuntamientos, en espera de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), resuelva conforme a derecho.

Tras la entrega de las constancias de mayorías a los ganadores de las elecciones del 6 de junio pasado por los órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, partidos políticos y aspirantes a puestos de elección impugnaron los resultados de la elección de miembros de ayuntamientos en 70 municipios.





De los 118 ayuntamientos en disputa, 48 elecciones no se impugnaron, la fecha límite de órgano jurisdiccional para resolver todos los casos es el 31 de agosto, debido a que muchos actores políticos podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tendrá para resolver hasta el 30 de septiembre, toda vez que tanto ayuntamientos como diputados locales toman posesión el 1 de octubre.

Espino Ramos, ex diputado local, ex diputado federal por Chiapas, destacó que están muy pendientes en las impugnaciones realizadas en contra los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y Bella Vista, dónde esperan que las autoridades electorales sean imparciales y no arrebaten la decisión del pueblo en las urnas, también -dijo- en el caso de Villa Corzo estamos atentos para que no se vulnere la voluntad ciudadana.

"Impugnamos en los municipios de Chilón, Mapastepec y Acapetahua donde por prácticas fraudulentas, nuestros candidatos no ganaron la elección, hubo actos contrario a la ley, se han presentado las pruebas y creo que los magistrados tienen todos los elementos para tomar las determinaciones confirme a derecho, sin ambigüedad y con determinación demostrando el peso de autoridad".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El dirigente del PT a la estructura en cada municipio y en el estado, a los candidatos ganadores y a todos los que participaron en las elecciones locales del 6 de junio pasado, porque actuaron conforme a derecho en la búsqueda de contribuir al progreso y al bienestar de las y los chiapanecos.

Expuso que su partido que contendió en alianza con el Verde Ecologista de México y el Movimiento de Regeneración Nacional, vamos a doblegar esfuerzos en todos los municipios del estado en defensa de los derechos de las familias que aspiran acceder al derecho humano del bienestar.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Chiapas, Carlos Mario Estrada Urbina, y estructuras municipales.