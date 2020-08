Pueblos indígenas trabajan en el rescate de la medicina tradicional

Los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas tenemos un retraso muy grande en salud y alimentación, bienestar y justicia y en todos los ámbitos, es muy grave la problemática que presentan las localidades, sostuvo Roselia Vázquez Cruz, hablante de la lengua chol del ejido Francisco I. Madero del municipio de Salto de Agua.

Es integrante de la Comisión de Verificación de Acuerdos de la Asamblea del Proceso de Consulta Indígena del Tren Maya, y sostiene que prevalece la exclusión hacia los pueblos originarios, tenemos problemas con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, defunciones por enfermedades curables y prevenibles e infecciones prevenibles.





Durante el foro: “Voces de los Pueblos Indígenas y el Tren Maya”, organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y ONU Hábitat, abundó que en muchas comunidades se trabaja en el rescate de la medicina tradicional.

En víspera de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, Vázquez Cruz, sostiene que el Estado mexicano tiene una gran deuda en materia de salud, educación, alimentación y desarrollo de los pueblos indígenas de México y en Chiapas, de Chiapas.









Ya no hay los servicios de salud en las comunidades, actualmente no contamos con médicos, no contamos con enfermeras, no medicina, no tenemos realmente lo que es un botiquín.









Abundó que, en el proceso de consulta indígena del Tren Maya realizado a finales del año pasado, se presentaron diferentes tipos de demandas ante el gobierno federal, hay una agenda de trabajo pendiente de construir y atender con los pueblos indígenas.





No sabemos los beneficios que traería para los pueblos indígenas el proyecto del Tren Maya, no sabemos si nos van a garantizar la atención, si se va a ir resolviendo la problemática de la región o no.













En presencia de Eduardo López Moreno, director de ONU – Hábitat México y de Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y funcionarios del Fonatur, subrayó que la educación se ha deteriorado, “en vez de ir para adelante hacia una mejor calidad, nos fuimos para atrás”.

Actualmente hay comunidades donde ha disminuido el número de docentes, hay planteles donde nos quitaron, uno, dos o tres profesores, hay planteles donde no existe docentes, el gobierno de México ha desatendido este derecho para los pueblos y comunidades originarias.