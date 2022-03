Puente con poco uso de cubrebocas en la capital Chiapaneca

Este 21 de marzo se festejó el natalicio de Benito Juárez por lo cual de manera nacional el día se le da feriado a los trabajadores y al caer lunes muchos salieron de vacaciones desde el pasado viernes para volver hasta el día de mañana. Por lo anterior este inicio de semana empezó con poco tráfico de vehículos y personas pero lo más importante son pocos los que siguen respetando el uso de cubrebocas ya que la mayoría está saliendo a realizar las compras de casa o a visitar un familiar por eso no lo ven necesario y lo dejan olvidado en casa.

Si bien es cierto Tuxtla se mantiene en semáforo verde desde hace varios meses por lo cual las restricciones en cuanto a la pandemia son menores, no obstante la más importante es el uso del cubrebocas en todo momento y es la regla que más han dejado de cumplir los tuxtlecos quienes no son obligados a usarlo en sus trabajos o estudios. El día de hoy el incumplimiento de esa regla se vio más y es que la mayoría de las personas (que fueron pocas) no tenían puesto su cubreboca y ni siquiera en la mano.

Y es que el día de hoy al ser un día festivo la mayoría de los ciudadanos que se encontraban en las calles estaban realizando actividades domésticas; es decir, muchos salían únicamente a comprar cosas cercanas a su domicilio o bien a visitar a algún familiar; por lo cual no había riesgo de no contar con el cubrebocas pues no iban a asistir a un lugar público en donde existiera la prohibición de no entrar si no utilizas este utensilio.

Cabe señalar que los días anteriores desde muy temprano las personas si eran vistas con el cubrebocas bien puesto o al menos en la mano y es que la mayoría de los jóvenes ya entraron a clases y en las escuelas está estrictamente prohibido ingresar sin protección el rostro, por lo cual deben usarlo en todo momento al igual que los trabajadores quienes si no cuentan con las medidas necesarias no pueden ingresar a su trabajo y terminan por regresarlos o mejor comprarse uno en lugares cercanos.

Por el momento las calles de Tuxtla se mantienen vacías por lo cual el contagio disminuye al no haber tanta afluencia de personas, sin embargo las indicaciones de salud son claras y las autoridades afirman que en todo momento se debe utilizar el cubrebocas cuando se salga de casa.