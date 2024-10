Inversión millonaria en puentes: ¿Una solución o un problema para Tuxtla?

Con una inversión millonaria la administración estatal construyó durante el sexenio cinco pasos a desnivel en zonas de alta afluencia vehicular, con el objetivo de reducir congestionamientos viales y mejorar el flujo del tránsito en la capital chiapaneca, aunque de acuerdo a especialistas en puentes y urbanismo en realidad no cumplen las expectativas.

Joseliny Díaz Torres, miembro del colectivo “Menos Puentes, más Ciudad" y defensor de derechos humanos, explicó que ellos han dado seguimiento a las obras realizadas, encontrando importantes inconsistencias.

De acuerdo al Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), Chiapas ha destinado cerca del 98% de sus recursos para crear infraestructura pública para autos privados, lo cual fue distribuido en puentes vehiculares y vialidades nuevas, sin considerar maquetas y otros tipos de movilidades, donde solo un 2% de inversión se ocupa en el rubro de transporte público, a pie o bicicleta, sin embargo, no se realizó ninguna inversión.

"No se tuvo alguna mejoría en el transporte público, y en los puentes que se construyeron no se consideró el desplazamiento de peatones y ciclistas, lo que los hace inseguros", agregó Díaz Torres.

Como colectivo han realizado a cada puente una auditoría de caminabilidad con una serie de valores definidos, lo cual les arrojó que no mejoran las condiciones de movilidad para la población. Aunado a la cantidad de arbolado que disminuyó y la presencia de cruces seguros, ya que quitaron semáforos, conflictuando el cruce a los peatones.

Paso frente al nuevo hospital

De acuerdo al investigador, Menos Puentes y Más Ciudad realizó un mapeo de georeferenciación de siniestros viales desde el 2022 y han ubicado los puntos rojos donde más accidentes ocurren, notando que hubo un aumento en siniestro vehiculares en el Libramiento Sur, comparado a cuando no existían los puente vehiculares.

"Los puentes vehiculares provocan incremento de velocidad, porque más allá de usar elementos reguladores (semáforos, boyas, y reductores de velocidad) los desaparecen, supliéndolos por los puentes, provocando accidentes vehiculares y atropellamientos de peatones o ciclistas", mencionó el experto.

Otro de los problemas que se han suscitado en éstos pasos a desnivel y que demuestran su poca funcionalidad, es que son barreras naturales. A través de trabajos de investigación que demostró el colectivo a Obras Públicas del Estado, con la experiencia previa y casos suscitados en los puentes del Libramiento Norte a la altura de la FGR y la colonia 24 de Junio, está el que son generadores de encharcamientos y permite acumulación de material de arrastre, generando mayor gasto de inversión al estar desazolvando cada que llueve.

Tuxtla Gutiérrez: ¿Avances Viales o Desastre Urbano?

"Vivimos en un valle, entonces los escurrimientos pluviales se concentran en el centro y estos puentes son barreras, entonces se afecta el desplazamiento hídrico y se arrastra material pétreo hacia el río, traduciéndose en más gastos para la ciudad, además de causar daños a vehículos con lamentables pérdidas de vidas humanas", argumentó Díaz Torres.

Por otra parte Diego Cuesy Édgar, urbanista de Tuxtla Gutiérrez, dijo en entrevista que priorizar la inversión en pasos a desnivel, puentes vehiculares u otros proyectos de este tipo en cualquier ciudad del mundo puede traer más problemas, pues no es viable generar autopistas para ir más rápido dentro de la ciudad.

"Si el objetivo es mover a más productos, personas o mercancías en el menor tiempo posible y en el menor costo posible, terminas moviendo a personas con poco tiempo y con costos altos".

De acuerdo con el experto, construir autopistas dentro de la ciudad a mediano y largo plazo puede generar congestionamiento vial con una inversión millonaria, por lo que a diario es un problema que se vive en Tuxtla en las calles o avenidas laterales en horas pico y en los pasos mencionados se podría convertir en un cuello de botella, ya que no están fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad donde alrededor se cuenta con centros educativos, hospitales, tiendas comerciales, parques, en otros por mencionar.

El urbanista aseguró que "en muchas ciudades es difícil resolver el tema del uso del automóvil, pero Tuxtla tiene todo en bandeja de plata, pues solo el 10% usa el carro particular, pero este tipo de obras provoca que las personas incrementen su uso, haciendo difícil que lo dejen de utilizar".

Cuesy Édgar indicó que los puentes también son barreras urbanas, ya que no permiten la movilidad segura de las personas, tal es el caso del nuevo puente de la Torre Chiapas, pues los hospitales quedaron del otro lado de algunas colonias, limitando el acceso a estos servicios médicos, "es por eso la lucha de los colonos de Patria Nueva, para que no se les cierre un cruce semaforizado, porque les complica el acceso a servicios".

Dijo que también represente un costo mayor a personas vulnerables, pues desde La Pochota a Chiapa de Corzo lo transitas en minutos, pero solo el 11% de la población es beneficiado, ya que en realidad no todos se desplazan de esa forma y de acuerdo al mapa de desplazamiento en la ciudad, la mayoría de los desplazamientos van hacia el Centro capitalino. "Esto reduce la cantidad de personas que son beneficiadas con esa inversión millonaria, contrario a las personas que no solo se les mejoró la movilidad, si no que se les empeoró, ya que es más difícil tomar un colectivo en los libramientos y cruzarlos".

Cuesy Édgar y el colectivo Menos Puentes más Ciudad, durante el sexenio próximo a concluir interpusieron cerca de 30 amparos federales con lo cual lograron suspender el proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón, actividad a la que se unieron vecinos, organizaciones civiles, evitando la inversión millonaria de 2 mil millones de pesos, lo cual se utilizó en pavimentación de calles.

Los costos economicos de las obras viales

Tan solo en tres de los puentes a desnivel ubicados sobre el Libramiento Sur y la Calzada Andrés Serra Rojas; otro en el Libramiento Sur a la altura de la 11a poniente y en el acceso poniente a la capital a la altura de una refresquera cerca del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, la inversión fue casi de 700 millones de pesos.

Mientras que en las últimas obras que convergen en la Torre Chiapas, y que constan del puente atirantado, el puente del hospital Gómez Maza y el que conecta al Paseo de Los Cafetales, se realizó la inversión de cerca de 990 millones de pesos, aunque al inicio se habían contemplado 714 millones 650 mil 338 pesos con 72 centavo; pero al final se generó una ampliación presupuestal de 275 millones 349 mil 661 pesos con 28 centavos; siendo una de las obras que se alargó, ya que inició en enero de 2023 y concluyó apenas a fines de septiembre de 2024.

Caminos inconclusos

Y es que no solo los puentes vehiculares ponen en peligro a la ciudadanía, si no también han provocado ecocidio, retirando el arbolado urbano que especialistas han contabilizado en cerca de 2 mil que fueron autorizados por el ayuntamiento tuxtleco para derribo-trasplante.

De acuerdo a la información en la 11a Poniente derribaron 37 árboles; en la calzada Andrés Serra Rojas, quitaron 267; sobre el puente doble del Libramiento Norte, 400 árboles, mientras que en el último puente de la Torre Chiapas y el Gómez Maza suman 400, entre otros por mencionar.

Cabe mencionar, que los árboles funcionan como reguladores del clima, eliminan los gases de efecto invernadero, lo que ha provocado más calor en la capital, pues son sustituidos por infraestructura incitando a que la ciudadanía se tenga que mover en automotores.

Cuesy Édgar aseguró que la educación vial tiene que ver con el diseño de las calles, pues diseñar una autopista en medio de la ciudad por lógica hace que los autos se conduzcan a exceso de velocidad. Además añadió, que dentro de la nueva ley se tiene contemplado la reducción de carriles con la intención de dar prioridad al peatón. "Como diseñas la calle, se genera la cultura vial que quieres favorecer", indicó.









Repercusiones y el costo real

De acuerdo al arquitecto urbanista los puentes vehiculares pueden generar repercusiones y costos a corto y mediano plazo, aquí cinco de ellos:

- El primero de ellos es la salud, pues en muchas ocasiones, los incidentes viales y salvar vidas pueden ser prevenibles con un diseño urbano adecuado.

- El segundo es la calidad de vida de las personas, pues el rodamiento de asfalto provoca más partículas de esto en el aire que son dañinas. Como era ,el caso del Circuito Interior donde sobre los parques se iba a construir los puentes, se generaría contaminación ambiental, afectando la salud de niños y personas de tercera edad sobre todo.

- El tercero es la seguridad en general, sobre todo para las mujeres, pues el construir estas estructuras se crean espacios oscuros y de riesgo, en muchas ocasiones son puntos de ventas de drogas, acumulación de basura y otros por mencionar.

- Un cuarto punto es el de las finanzas municipales, ya que mantener las calles cuesta mucho dinero, y para los puentes, se hablaría de una mayor inversión en el mantenimiento pues tienen un periodo de vida corto.

- El quinto punto y de los más importantes es el costo de biodiversidad, así como los negocios que se fueron a la quiebra durante y tras su construcción.

En coincidencia, los especialistas argumentaron que el haber realizado tantos puentes vehiculares en la ciudad capital ha sido de las peores inversiones que se han realizado y se pudo haber invertido ese dinero en mejores conexiones fuera de la ciudad. Como ejemplo conectar el Libramiento Sur con la carretera a la Ciudad de México o realizar una vía paralela en el bulevar de Chiapa de Corzo, donde realmente se forma un cuello de botella.

Finalmente esperan, que en el próximo sexenio se pueda invertir más en transporte, ciclovías o en la peatonalización de espacios, como la artería principal de la ciudad capital, por lo que aplauden proyectos en puerta como el cablebús que bajará desde el ejido Copoya a la ciudad, en la zona de personas de bajos recursos. Además esperan que junto a este se invierta en cruces seguros, empezando por el bulevar de Chiapa de Corzo, el cual siempre ha sido una vía mortal, entre otros.

