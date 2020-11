Que los diputados rectifiquen, para eso les pagamos: Alianza del Autotransporte

La nueva Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas, aprobada en octubre pasado por el Congreso del Estado "está haciendo mucho ruido y generando mucha confusión", ojalá que las y los diputados locales rectifiquen qué no hicieron bien, "que para eso les pagamos", enfatizó el presidente de la Alianza del Autotransporte, Mario Bustamante Grajales.

"Los legisladores locales de todos los partidos violentaron de manera arbitraria todo el proceso seguido para crear la nueva ley y derogar la anterior, ante cualquier situación de protesta los únicos responsables son los señores diputados. Faltó la consulta y sigue pesando, sobre todo, a los que tienen experiencia en el servicio, la gente que siente afectado sus intereses está manifestándose", subrayó.

De acuerdo con el dirigente de transporte, hay molestia en el gremio por el nuevo marco jurídico que rige al sector transporte, se me hace injusto de parte de los diputados y diputadas locales, no abona en nada a la estabilidad social, hay confusión; dos o tres leyes anteriores fue lo mismo, no mejoró el sector, ahora con esta nueva ley sin consulta, no vemos algo positivo para la sociedad.

Fue promulgada la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, con la que se da un paso más en el proceso de ordenamiento del transporte, que busca garantizar el servicio digno, eficiente y seguro a la población usuaria y certeza al transportista concesionario. pic.twitter.com/D7utVOesyS — Secretaría de Movilidad y Transporte (@SMyTChiapas) October 29, 2020

Hay transportistas que no han leído esta nueva legislación porque de entrada es injusta, lo que no debe ocurrir es tergiversar o malinterpretar la opinión del sector porque son los principales destinatarios y que han sentido afectados sus intereses, añadió Bustamante Grajales.

No hemos medido, ni sabemos por ahora qué tanto vaya a afectar, lo que sí es real es que si los compañeros tienen un punto especial que decir, algún artículo que combatir, que lo manifieste de manera oficial al Congreso del Estado, para que de esa manera se pueda si es posible, resolver algún diferendo, añadió el dirigente.

"Quien esté realizando movilizaciones también es una irresponsabilidad porque como dirigentes tenemos que pensar cómo conducir de manera civilizada al gremio transportistas, aunque no estemos de acuerdo con algo que se ha hecho, no debemos violentar".

Estamos enfrentando una emergencia sanitaria por el SARS Cov2 (Covid 19) y la emergencia económica y si le agregamos movilizaciones sociales, podemos causar un mayor agravio, y ante este escenario los legisladores deben componer el camino que no han hecho bien, puntualizó.