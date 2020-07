Que no se apague la llama de la esperanza, pide AMLO

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya concluido ya con la reforma que le permitirá la adquisición directa de medicinas para el país a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agregó que ya se hará un pedido de medicamentos 'de todo' dijo e hizo un llamado a que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima.

Acerca de la conmemoración del grito de independencia que tradicionalmente se realiza el 15 de septiembre en nuestro país, el presidente insinuó que hacerlo es una forma de recordar a los fallecidos y 'dar el pésame a sus familiares'.





'Tenemos que estar recordando siempre a los fallecidos por la pandemia y siempre reservando nuestro pésame a sus familiares, todo el tiempo, vamos a estar pendientes'

Agregó que este festejo es también un reconocimiento a la labor de los médicos, de las enfermeras 'que están padeciendo ya de mucha fatiga porque son muchos días y sin embargo ahí están salvando vidas, entonces tenemos que estar reconociéndolos', aseguró.









El mandatario consideró que estos actos son para recordar a los fallecidos y abrazar y 'nuestro pésame a sus familiares, no son actos protocolarios como eran antes' dijo que antes no se informaba' ¿Qué se sabía de Hidalgo?' Preguntó y añadió que el cura fue un gran luchador social y por eso se desarrollará el grito pues quienes están en son personas que 'quisieran que se cancelara la historia que no nos acordáramos de los fundadores de nuestra gran nación'.





Explicó que este año la conmemoración se podría realizar transmitiendo a través de los medios de comunicación' puedo salir al balcón', dijo, tocar la campana y gritar ¡Viva México! Y ¡Viva nuestros héroes! Y agregó que en el zócalo habría gente respetando la sana distancia y que portarían antorchas para que no se apague la llama de la esperanza, 'que no se ha apagado' concluyó.