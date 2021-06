"Queremos ver a nuestros hijos e hijas": padres de familia

Padres de familia, que llevan de 2 a 15 años sin ver a sus hijos, se manifestaron este jueves frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas para exigir a magistrados y a jueces hacer valer los derechos de la infancia, debido a que una de las mayores esclavitudes de la sociedad es en agravio de la infancia con los tratos desde los mismos familiares, en las escuelas y en todas partes.

Instituciones, servidores públicos y políticos abonan a la destrucción de muchos derechos de la infancia ya que se les impone un estilo de vida que los hace sentir desde su corta edad, inútiles no solo para la sociedad, sino para sus propias familias y en ese sentido, son los jueces y los magistrados los que deben hacer valer todos sus derechos.

Uno de los manifestantes, José Luis Ochoa, expuso que lamentablemente a la infancia no se le reconocen sus derechos a una vida digna, persisten los maltratos, ahora los jueces de los familiares están actuando a su juicio y al margen de la legalidad ante la alienación parental, lo que ha llevado a padres a no ver a sus hijos, en los divorcios tiene abogados el padre y la madre, no así el menor que se queda en estado de indefensión.

Sin embargo, expuso en conferencia de prensa, los jueces en lugar de defender los derechos supremos de los niños y niñas, se la pasan de escrito en escrito, lo que ocasiona que transcurran muchos años de que muchos papás no pueden ver a sus hijos, el que menos tiempo lleva sin verlos "soy yo", dos años, y muchos más tienen 5, 8, 10, 15 o más años, cuando lo importante y urgente es el desarrollo emocional de los niños.

Muchos hemos acudido al Sistema DIF Chiapas, al Tribunal Superior de Justicia a través de los juzgados, hemos solicitado hablar con el presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, pero no hemos encontrado soluciones, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, sobrinos y primos sin ver a sus hijos, la ex pareja no entra en razón para que el padre o madre permita ver a sus hijos.

Al no haber acuerdos de los padres para el cuidado de los hijos, los jueces deben defender los derechos de los menores, muchos tenemos quejas en contra de los jueces que lamentablemente tampoco proceden, más bien nuestras gestorías y trámites son tiempos perdidos, verdaderos actos de injusticia, la juez de lo familiar con mayor número de quejas es Claudia Lucia Domínguez Acuña, señaló.

Dijo que estos actos de injusticia ha llevado a los padres organizarse y se han agrupado en una asociación de más de 25 personas, a quienes invade la desesperación, los cumpleaños no se pueden celebrar, los regalos a los hijos e hijas no se pueden entregar.Vamos a seguir levantando la voz como padres víctimas y por nuestros hijos a quienes se les sigue violentando sus derechos, porque a nuestros niños los necesitamos, deben estar con nosotros, con sus padres, sus abuelos, sus hermanos, enfatizó Sandra Ruth Tapia Torres.