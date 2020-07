Quiebran ventas de artesanos extranjeros en San Cristóbal : Roser Fernández

San Cristóbal de Las Casas.- Roser Fernández, artesana de origen español, dijo que derivado de los problemas económicos y sociales que viene arrastrando la pandemia del Covid-19 en esta ciudad, extranjeros y originarios de otras partes de México que radicaban en esta ciudad desde hace varios años, realizando diversas actividades, han determinado regresar a sus lugares de origen.

Lo anterior fue dado por la artesana quien radica en México desde 2016, y quien aseguró la situación económica en esta ciudad es difícil, sobre todo para los artistas que generalmente viven del teatro, de la música o de la artesanía, lo cual ha provocado que muchos regresen a donde son originarios.





“La mayoría han sido del continente de América del Sur, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Centroamérica, pero también hay españoles, franceses, italianos y varios mexicanos de otros Estados de la República”, refirió.





Apuntó que muchos han tenido que regresar a sus lugares, porque ya no tenían aquí como salir adelante, “algunos tenían locales y han cerrado, es difícil para la economía, por ejemplo ahora lo que yo vendo que son aretes, pulseras, los vendía en 150 pesos según el diseño y contenido de piedras, pero ahora estoy dando todo en 50 pesos”.





“Necesito sacar recursos para pagar el alquiler, la luz, el agua, entre otros servicios, además de los alimentos y como no hay visitantes, no hay compradores, entonces le he tenido que entrar al trueque, intercambio mi mercancía por alimentos y es una situación bastante difícil”, abundó.

Quizá por la pandemia, aseveró finamente que ha incrementado el número de gente en las calles, pero muy poca compra, aunque varios como ella se encuentran subsistiendo por la generosidad de la gente.