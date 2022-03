Raquel Gómez estudiante y trabajadora en Tuxtla, solo pide igualdad

Raquel Gómez, estudiante y trabajadora de una empresa de ensamble en la capital de Chiapas pidió a las autoridades la igualdad y la equidad de género, para tener más oportunidades en todos los ámbitos.

"En la casa el día es normal, en el trabajo nos celebran con dulces y bocadillos, nos sentimos empoderadas, nos dan preferencia en muchos aspectos, lo que nos hacen sentir importantes", indicó.





Puedes leer: Colectivo 50+1 exige alto a la violencia a las mujeres en Chiapas





En entrevista detalló que gracias a la conmemoración del día internacional se recuerda a todas las mujeres que lucharon y murieron para conseguir mejores condiciones laborales y políticas, y sobre todo el reconocimiento del hombre en la vida pública.

En mi labor me siento orgullosa, que no me discriminen, que no me violenten, gracias a los logros de las mujeres ya tenemos espacios y hay respaldo de las autoridades, con el patrón tenemos las mismas oportunidades y eso se agradece, hasta nos consideran para no darnos labores pesadas, dijo.

Por último mencionó que para éste día tiene programado trabajar normal, ya que como empleadas tienen un cierto alcance de producción, por lo señaló que no hay mejor celebración que trabajar sin violencia.