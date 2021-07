Ratifica magisterio de Chiapas rechazo a la USICAMM

El magisterio de Chiapas ratifica su rechazo a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAM) para promover la cadenas de cambios y los ascensos de los trabajadores y de la educación, y desaprueba la convocatoria a la instalación a nivel estatal de una mesa tripartita para conocer los procesos seguidos para las promociones de los trabajadores que aceptan la reforma educativa, del ciclo escolar 2021 y 2022 y que previo al listado que harán pública será el funcionamiento de esta estructura.

El secretario general de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Gómez Bahamaca, enfatizó que siguiendo los acuerdos del XIV Congreso Estatal y XIV Congreso Nacional, son respetuosos de los derechos de las y los trabajadores de la educación, pero la aplicación de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, ha dado paso a una ingrata estructura, unilateral que afecta derechos y no somos partícipes del llamado.

Gómez Bahamaca, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hace un llamado al magisterio de Chiapas a mantenerse en la resistencia, las afectaciones no solo son para los trabajadores activos, sino también para los aspirantes a una plaza en el sistema educativo, la dedicatoria de la USICAMM vine para el ingreso de la promoción y de los cambios.

En conferencia de prensa, expuso que la reciente aplicación de examen virtual para aspirantes a una plaza evidenció la insuficiencia de la plataforma y con ello justificaba la expresión de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en el sentido de que el sistema no es suficiente y que dejó a muchos sin la oportunidad de acceso.





Conferencia de la sección VII del SNTE Y CNTE de Chiapas./Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Para el caso de los trabajadores en activo, esta ingrata ley deja el SNTE como observador, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que de mi parte nunca asistiré a una mesa porque no avalamos el "acuchillamiento de las y los trabajadores", se imponen dos años como mínimo de antigüedad en el centro de trabajo de acuerdo con el artículo 5.

Abundó Gómez Bahamaca que quien tenga la necesidad de moverse será excluido, también se cancela la movilización por matrimonio o concubinato, es decir, quien quiera moverse junto con su esposa al centro de trabajo donde haya espacio no podría hacerlo con esta legislación, se acentúa la problemática de las reubicaciones y cancela los movimientos inversos.

Para los y las trabajadoras que se encuentran con categoría salarial del 60 por ciento no podrán llegar al 100, si es lo contrario sí por el ahorro del presupuesto, se cancela la impartición de cátedra en el artículo 14, cancela la relación bilateral gobierno - sindicato para su instrumentación: "no aceptamos estas imposiciones, pase lo que pase y cueste lo que cueste, nos mantenemos en resistencia".

"Por nuestra parte estamos con voluntad para seguir generando condiciones de una mesa que permita desatorar todas las problemáticas, lamentablemente no vemos la voluntad de las autoridades locales y federales; el 15 de junio la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, lo ofreció en discurso pero no ha cumplido para generar una mesa tripartita en Chiapas".













Por otra parte, demandamos dijo, el descongelamiento de las plazas de los 33 integrantes del Comité Seccional de la sección VII del SNTE, la reactivación de la Caja de Ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social, que desde hace un año se ha afectado para impedir el otorgamiento de préstamos a las y los compañeros, máxime en esta necesidad por la pandemia del Covid 19.

Apuntó que en este escenario no nos dejan otra alternativa que la movilización, el pasado lunes instalamos una mesa con la Subsecretaría de Educación Federalizada para la atención de los problemas locales, generar mesas por niveles y luego nos avisan que se pospone, "no nos vamos a cansar en seguir insistiendo y defendiendo nuestros derechos, los compromisos minutadas con el gobierno federal las vamos a defender".

Siguen 782 compañeros con las plazas omitidas que ingresaron en el 2014 que no tienen una plaza registrada ni garantía de basificación, no hay avances, siguen pendientes de las semanas 13 y 16 de los compañeros que ascendieron en el 2018, los pendientes están no solo en el sistema federal, sino también en el estatal, y ante ello, seguiremos en la organización.

Para el regreso a clases presencial son los padres de familia los que tendrán la última palabra porque nos preocupa el rebrote de Covid 19, las escuelas siguen en las mismas condiciones sin ninguna intervención para la seguridad en salud, y con ello, tenemos por las condiciones de riesgo, la salud y la vida de las y los niños, adolescentes y jóvenes.