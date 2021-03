Ratifican medida de cierre de playas por riesgo de contagio

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, ratificó las medidas de cierre de playas, balnearios y centros turísticos del 18 de marzo al 18 de abril, así como el establecimiento de la ley seca para esos fines de semana durante la Semana Santa que emanan del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, y la finalidad es evitar la transmisión del SARS Cov2 (Covid 19), a efecto de tener un control muy puntual de la pandemia. para continuar en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico.

Todavía no tenemos una protección específica segura frente al virus, ciertamente estamos vacunando a la población pero no podemos decir que con la cantidad de dosis aplicadas a adultos mayores y sector salud sea suficiente para limitar el daño a la salud, explicó en conferencia de prensa.

Dijo que la cuaresma representa en nuestros ancestros era de quedarnos en casa y de reflexión, pero ha ido cambiando en nuestra cultura hacia los paseos a centros de diversión, lo que es respetable, pero en una nueva normalidad necesitamos seguir limitando el daño, la pandemia ha tenido un comportamiento bastante importante.

Municipios Autoridades de salud en Chiapas aprueban medidas para Semana Santa

Si bien nos ha puesto a salvo a muchas familias, ha cobrado la vida de muchas personas, incluyendo a trabajadores de la salud, la población tiene una historia que contar y el daño tenemos que frenarlo con la disminución de la movilidad social y las próximas semanas son fundamentales para ello, reiteró Cruz Castellanos.

Lo que representa la cuaresma, la semana mayor y dos semanas posteriores se ha focalizado el mayor foco de atención en las zonas Istmo-Costa y Soconusco donde se asientan las playas, los casos registrados del 12 al 15 de marzo fue consecuencia de un amontonamiento, descontrol total y expendio de bebidas alcohólicas y por acudir a las playas, específicamente Puerto Arista en Tonalá, explicó.

Cruz Castellanos reiteró que derivado de ese descontrol se encuentra un hospitalizado grave en la Clínica de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid 19 en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, eso nos hace tomar medidas al interior del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, sustentado en la Ley de Salud para el Estado de Chiapas y artículo 4 Constitucional.





Piden a la población acatar la determinación y con ello evitar la propagación del Covid-19/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





La circulación del virus sigue presente en la zona, no hay garantías por la idiosincrasia y lo que representa el comportamiento de la playa que pueden llevarse a cabo medidas sanitarias sobre todo, cuando esta se complementa con el consumo de bebidas alcohólicas, por ello tenemos que limitar la movilización en las playas, subrayó.

Por otra parte, aclaró que permanecer en Chiapas en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico no significa que estamos libres del Covid 19, el año pasado durante la semana santa hubo un aumento en el número de casos y si bien el cierre de playas y centros turísticos afecta a la economía, tenemos que tomar decisiones para anteponer la vida de los seres humanos.

"La playa puede ser un problema serio para un rebrote que no quisiéramos en Chiapas, por eso estamos a tiempo avisando, ser muy claros y decirle a la población ayúdenos a todos, seamos solidarios todos".









Cada rebrote que hay los trabajadores de la salud estamos muy puestos pero ya hay cansancio y agotamiento y hay que considerarlos, mientras que los medicamentos se agotan en el país y no queremos tener consecuencias, insistió.

"Hemos buscando un punto medio de que no se lesione todo, pero sí dejar claro que la venta de alcohol no está a discusión, no hay discusión, no habrá venta de alcohol los días que ya se fijó para la ley seca, simplemente porque tenemos muy claro cada uno de los elementos, casos, contagio, defunciones y puntos rojos que ahora está en la Costa y Soconusco y tenemos que hacer el llamado a toda la población en la que los ayuntamientos tendrán que actuar con responsabilidad".

Puntualizó que la aspiración es que nadie sea presa fácil del coronavirus, enfermedad infecto contagiosa con una aceleración muy fuerte y con un grado de letalidad muy fuerte que nos podría poner en indefensión en las próximas semanas si no restringimos la movilidad social; convocamos a toda la población a coadyuvar a la seguridad en salud.