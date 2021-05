Realizan demostración del ejercicio del voto con medidas sanitarias

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una demostración de la jornada electoral para el 6 de junio venidero con las medidas sanitarias para disminuir riesgos de transmisión del virus SARS COV2 (COVID 19), las casillas serán instaladas en espacios amplios que frecuentemente serán sanitizados, la amplitud permitirá guardar la sana distancia, la aplicación del gel antibacterial, la recepción de tres boletas electorales por parte de los votantes, quienes entregarán con mucho cuidado su credencial de elector para que sea marcada por el primer escrutadora y la reciba son tener contacto con el segundo secretario que aplicará la tinta endeble en el dedo pulgar.

Este proceso de demostración lo encabezaron el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Arturo De León Loredo; el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, y Efrain Alonso Lastra Everardo, presidente del Consejo Distrital 09 del INE en Tuxtla Gutiérrez; en el distrito electoral federal 09 se instalarán 533 casillas, aunque en la capital comparte territorio con el Consejo Distrital 06 que instalará 201 aproximadamente, 734 casillas en total para la recepción de la votación de la población capitalina.

Los espacios para las mesas directivas de casillas serán de 30 metros cuadrados como mínimo, algunas estarán en domo como el plantel 35 del Colegio de Bachilleres de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, con instalaciones muy amplias, o el plantel 13 de esa misma institución educativa.

El elector llega a la casilla de su sección electoral, identifica dónde le toca votar en función de la letra de su apellido paterno, se formará en las líneas marcadas en el sueño con distancia se 1.5 metros, en ese momento, el tercer escrutadora verificará que traiga cubrebocas, si no es así, le proporcionará uno, le colocará gel antibacterial, le otorgará una toalla sanitizante para que limpie las superficies con las que tenga contacto.

Enseguida parada a la mesa directiva de casilla para que sea verificada su identidad y constatar que no haya votado, lo buscarán en el listado nominal y si aparece le otorgarán las boletas para que proceda a votar para diputaciones federales, diputaciones locales y miembros de ayuntamiento.

Pasará a la mampara dónde podrá usar el marcador disponible o si lo prefiere usar el propio para marcar las boletas electorales, posteriormente pasará a las urnas para depositar la boleta en donde corresponda, regresara a la mesa directiva de casilla, recogerá su credencial de elector sin tener ningún contacto con el funcionario de casilla y luego el segundo secretario le aplicará el liquido indeleble en el dedo pulgar derecho.

Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

Luego presentará su credencial de elector al primer escrutador para que sin contacto la marque en los espacios de elecciones locales y federales, pasará a retirarse dónde el tercer escrutadora le indicará la ruta de salida y le ofrecerá gel antibacterial, ahí termina el proceso de votación de cada persona, con un tiempo de cinco minutos aproximadamente entre que llegan y salen, estarán votando simultáneamente hasta dos personas por casilla, habrá un flujo continuo.

Se espera disposición de las personas en el ejercicio de su derecho al sufragio para respetar el protocolo sanitarios con la finalidad de cuidarnos todas y todos, y al final no tengamos contagios, sino saldo blanco en materia de salud, la población elector es de 3 millones 780 mil 216 electores, se instalarán 6652 casillas, hasta ahora solo el municipio indígena de Oxchuc no ha autorizado instalación de casillas para elecciones locales y federales, y la inversión será de 37 millones de pesos de las elecciones federales con medidas sanitarias

Foto: Cortesía | IEPC

No habrá toma de la temperatura a los electores, porque se estarían violentando derechos, sin embargo, el llamado es a qué quien no esté bien de salud no acuda, por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estamos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud federal y estatal por la pandemia del Covid 19, afirmó el presidente de ese Órgano Público Local Electoral, Oswaldo Chacón Rojas.

"Esperamos que haya las condiciones de seguridad para el cumplimiento de las etapas del proceso electoral local ordinario 2021 concurrente con el federal, dónde no haya la autorización respetaremos derechos y confiamos que en los diez municipios dónde el 2018 se anularon elecciones municipales por violencia, en esta ocasión las condiciones para unas elecciones ejemplares", comunicó.

Por otra parte, informó que hasta el 17 de mayo tienen como fecha límite los partidos políticos para sustituir candidaturas, aunque estás ya no aparecerán en las boletas electorales, toda vez que ya inició la impresión de la papelería electoral en la Ciudad de México.