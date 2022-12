Instalan bazar para recaudar fondos, exigirán justicia por Karla Velasco en CDMX

La señora Maricruz Velasco y la fundación "Karla Velasco", madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio cometido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez, instaló un bazar en las inmediaciones del Parque Central de la capital de Chiapas, a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos, para recaudar recursos económicos para la caravana que realizará en enero a la Ciudad de México en demanda de justicia.

Explica que la Fundación Karla Velasco tiene la finalidad de recaudar fondos para la siguiente caravana que realizarán madres de víctimas de feminicidio en el mes de enero para exigir justicia, no nos cansaremos, ni daremos marcha atrás en el reclamo de castigo de los criminales.

Precisa que lleva más de cuatro años de lucha por la justicia, se dicto sentencia de ocho años al imputado en un primer momento, se ingresó un recurso de apelación que no nos favoreció al cien por ciento, el Juez Manuel Martín Antonio Álvarez, ha faltado a la veracidad, nos ha pedido la testimonial de dos testigos, en el proceso y vamos a seguir demostrando la culpabilidad del imputado y la exigencia de justicia.





Sostiene que el hecho en qué su hija pierde la vida lo han querido hacer creer como un accidente, sin embargo, no es así, seguiremos reclamando al Estado Mexicano justicia, si no nos manifestamos no nos voltearan a ver y la lucha tiene que ser nacional.

Hace un llamado a los familiares de las víctimas a no callar, no guardar silencio, no tener miedo a la denuncia, el reclamo es castigo a los responsables de los feminicidios, ha aumentado el dolor, aquí, en donde sea y en todo momento estaré pidiendo justicia.





El bazar fue instalado en las inmediaciones del Parque Central de la capital de Chiapas, a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Puntualizó desde la fundación Karla Velasco que hasta ahora no hay la justicia que queremos los familiares de las víctimas, no hay la justicia que exigimos, no hay la justicia que merecemos, no hay quien actúe en contra de los asesinos.