Chiapas cuenta aún con 94% de disponibilidad hospitalaria: IMSS

A pesar de que Chiapas se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, en las últimas semanas, los casos positivos de Covid-19 han ido aumentando, por lo que autoridades de salud exhortan a la población a no relajar las medidas preventivas contra está enfermedad que hasta el momento ha provocado 7 mil 234 casos positivos y 574 defunciones.

Jesus Alberto Salas Sarmiento, coordinador de vigilancia epidemiológica de la delegación Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que aproximadamente del 6 de diciembre comenzo tener un incremento, tanto en los pacientes hospitalizados como en los pacientes que están llegando a consulta de primer nivel de atención en los diversos hospitales de la Entidad.





Dijo que de las 294 camas que hay disponibles en los hospitales del IMSS en Chiapas, actualmente solo se tiene el 6 por ciento de ocupación, y aunque no precisó números exactos de pacientes hospitalizados o intubados, remarcó que los casos han aumentado.

Dijo que afortunadamente para el Estado la situación que guarda en relación al semáforo verde es optimista, precisamente porque se tiene una disponibilidad hospitalaria del 94 por ciento, lo que permite tener la oportunidad de brindar los servicios para los derechohabientes sin mayor problema.

"Llegamos a tener antes de estas semanas, días con cero pacientes, ahora ha ido variando pero hemos visto un incremento, pero tenemos la capacidad para poder atenderlos y es muy importante que la ciudadanía siga cuidando, recordemos que no ha terminado la contingencia", abundó.

El galeno reconoció que el rebrote es una posibilidad latente y no se de descartar, y es que a pesar hay un aumento de casos, en estos momentos aún no se puede hablar de rebrotes, pero el riesgo es alto, prueba de ello, es lo que vive la Ciudad de México a la zona metropolitana y aunque Chiapas tiene condiciones distintas, se busca no llegar a este escenario.





Detalló que un 10 por ciento de los 880 mil derechohabientes del IMSS han acudido a consulta por enfermedades respiratorias relacionadas al Covid-19, "la cifra varía le digo a veces en algunos cortes de información hemos tenido de 7 o 10 pacientes y luego regresa, pero esa es la cifra en la que se mantiene en el Estado", sostuvo.

Puntualizó que sin Tapachula tiene ciertas condicionantes o determinantes sociales a diferencia de otras ciudades del Estado, por el tema migratorio, por lo precisó que es necesario redoblar los esfuerzos para evitar rebrotes de Covid-19.

Respecto al riesgo de contagios durante las fiestas decembrinas, luego de que chiapanecos regresan de otros estados del país a sus comunidades a pasar navidad y año nuevo, pidió a estas personas a acatar las medidas de sanitarias.





Indicó que es necesario que la población no se olvide que la pandemia no ha terminado, por lo que es necesario no acudir a celebraciones navideñas, evitar la visita a lugares muy concurridos, continuar con el distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso del cubrebocas, ya que estos protocolos han sido de gran importancia durante la pandemia.





"Con el tiempo se han relajado las medidas, pero tenemos que retomarlas hasta que no exista una vacuna efectiva no podemos relajarnos y aún existiendo una vacuna efectiva tenemos que estar alertas y no podemos dejar de realizar estas cuestiones que han demostrado efectividad como la sana distancia, lavado de manos y el uso de cubrebocas", concluyó.





