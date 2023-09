Reclama los cuerpos de su esposo y hermano ejecutados en Motozintla

Trece largos días de calvario son los que ha vivido en carne propia Mónica, quien había reportado la desaparición de su esposo y de su hermano en Motozintla y ya aparecieron muertos. Actualmente libra una batalla con autoridades al reclamar sus cuerpos para darle cristiana sepultura.

"Ahorita no siento fuerzas, estoy devastada, no sé ni qué hacer, tengo la mente bloqueada, solo quiero que me ayuden a tener un lugar dónde descansar en paz junto a ellos", relata en exclusiva para El Heraldo de Chiapas.

Su esposo Manuel de Jesús de 25 años y su hermano Jostin de 19 años, originarios de Frontera Comalapa, habían salido a vender a un perro a Motozintla, pero ya no regresaron.

De acuerdo con Mónica, la Fiscalía General del Estado identificó como sus familiares a dos de las cuatro personas que fueron halladas muertas el pasado 23 de spetiembre, víctimas de una ejecución en el municipio de Motozintla.

Relata que ha estado recibiendo llamadas de extorsión en las que le mencionan que tienen la motocicleta de Manuel y que se la dan a cambio de dinero.

“Tras la desaparición de Manuel y Jostin, las autoridades no nos brindaron la ayuda necesaria. A pesar de que habíamos emitido denuncias y contaban con fichas de búsqueda, la falta de comunicación y señal impidió que los cuerpos fueran localizados a tiempo”, menciona.

Al día siguiente de conocer la trágica noticia acudieron a las autoridades y se les informó que los cuerpos ya habían sido sepultados en una fosa común.

"Según que ya los metieron en un hoyo, los metieron ahí y nosotros queremos ir a traerlos, pero ahorita cómo, si no tenemos ningún apoyo, ni económico, ni nada. Aunque sea pobremente, pero los vamos a enterrar aquí", expresó con desgarradora voz.

La mujer indicó que su familia se acercó a la Guardia Nacional en busca de apoyo, pero se les instó a dirigirse nuevamente a la Fiscalía de Motozintla, un lugar que evitan por miedo a represalias. Actualmente, hacen un llamado a la comunidad para que apoyen en su búsqueda de justicia, pese a que temen que si continúan reclamando, podrían ser las próximas víctimas.

"Fuimos a hablar con la Guardia Nacional, pero no quisieron ayudarnos, nos dijeron que fuéramos a Motozintla y que de ahí nos diera el apoyo, pero cómo vamos a ir nosotros allá, si todos los que van allá los están matando", abundó.

UNA VENTA QUE CULMINÓ EN TRAGEDIA

Manuel de Jesús Flores Zuñiga y Jostin Rubidey Vázquez Morales salieron el pasado 14 de septiembre del municipio de Frontera Comalapa, de donde eran originarios, hacia Motozintla para vender un perro de raza Pug.

Partieron a bordo de una moto tras ser contactados a través de una página de internet. Después de amarrar la venta, Manuel y la presunta cliente acordaron encontrarse en el Parque Central de Motozintla a las 14:00 horas. Previo a ello, Manuel pidió a su cuñado Jostin que lo acompañara.

Aproximadamente a las 15:05 horas, Manuel publicó un estado en WhatsApp con una foto que indicaba que habían llegado a su destino. Diez minutos después se comunicó con su familia para informarles que ya se encontraba en Motozintla, sin embargo, a las 15:40 horas dejó de responder llamadas y mensajes, a pesar de que su teléfono seguía teniendo señal y algunos mensajes los habían leído, pero no respondió. La familia procedió a reportarlos como desaparecidos, lanzándose la alerta Amber por parte de Fiscalía General del Estado.

Desaparecidos en Motozintla: salieron a vender a un perro y no regresaron / Foto: Cortesía | Hermana de Manuel

El 24 de septiembre por la mañana fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Chamic. Las víctimas presentaban signos de tortura. Al sitio arribaron policías y elementos de la FGE, quienes realizaron las primeras indagatorias. Más tarde los cuerpos fueron trasladados a Motozintla para que fueran identificados. Mónica, esposa de Manuel y hermana de Jostin, arribó al día siguiente por la noche y pudo constatar que eran dos de ellos eran sus familiares.

CLAMA POR AYUDA

Además de la lucha por recuperar los cuerpos de sus seres queridos, la familia enfrenta desafíos económicos y de abastecimiento. Señala que son de escasos recursos y necesitan pañales, leche y alimentos para su pequeño hijo, quien quedó huérfano de padre.

La situación en Frontera Comalapa se agrava con la escasez de alimentos y el aumento de precios, donde el huevo alcanza los $150 por reja y el kilo de frijol se vende a $100 pesos. También hay desabasto de gasolina y las escuelas permanecen cerradas debido a la ola de violencia que azota el municipio.

"Estoy solicitando que me ayuden a traer el cuerpo de mis familiares, ya que no obtuve la ayuda de traerlos vivos, no me escucharon, nadie me escuchó, no tuvimos el apoyo de ninguna autoridad de ir por ellos vivos, ahora pido por favor traer los cuerpos que están en Motozintla. No nos dejan pasar, la Guardia Nacional no quiere ir con nosotros, la Fiscalía nos cierra la puerta", dijo Mónica.

Esta familia clama por justicia y apoyo económico en medio de una situación desesperada. La comunidad se une a su llamado para que los cuerpos sean entregados y puedan honrar la memoria de Manuel y Jostin.