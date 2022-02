Reclamos por aerolíneas en Tuxtla Gutiérrez lideran lista en PROFECO

Las oficinas de la PROFECO en Tuxtla Gutiérrez ya se encuentran activas para que las personas puedan hacer su reporte al igual que mediante las redes sociales; ahora, las oficinas se encuentran a la mano de todos los capitalinos en un piso de la Torre Chiapas.

Los usuarios que viajan son los que más quejas han presentado por Vivaaerobus y Aeroméxico lideran las listas de reclamaciones y explicaciones seguido de empresas de cobros en la ciudad.

Los tuxtlecos ahora cuentan con la oportunidad de visitar las oficinas de PROFECO; ahí podrán hacer consultas, reclamos, sugerencias y quejas; no obstante, podrán continuar haciéndolo de manera virtual en donde el tiempo de espera es el mismo (24-72 horas).





Si bien es cierto, es muy poca la gente que utiliza estos servicios y es que al igual que en muchos departamentos de reclamaciones aparecen los clásicos comentarios “no sirve de nada”, “para que te desgastas” “no vale la pena hacer filas” entre otros que únicamente hacen que los reclamos disminuyan en su mayoría.

Según los datos proporcionados por la oficina, en el último trimestre (Diciembre, Enero y Febrero) las empresas con más reclamaciones son del mismo giro, ya que las aerolíneas vivaaerobus y Aeroméxico son las que cuentan con más reportes de usuarios, entre los que se destacan los precios extras por equipaje y la no devolución de efectivo tras pérdidas de vuelos o espera de los mismos; además, de los casos más extraños, la empresa vivaaerobus también cuenta con constantes quejas por actitud prepotente por parte de los encargados que se sitúan en el aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez.





Las aerolíneas vivaaerobus y Aeroméxico son las que cuentan con más reportes de usuarios / Foto: PROFECO





Coppel y Elektra son empresas que continúan con más demandas; sin embargo, al igual que su antecesor, son casos que no pueden ser investigados debido a que cada una de las ventas están blindadas con términos y condiciones en donde se especifican que pueden pasar cosas ajenas a la empresa por lo cual no puede existir una devolución o no puede aprobarse el papeleo.

De las cosas en donde la PROFECO si pudo proceder fue en una tienda de ropa ubicada en plaza ámbar ya que fue error de etiquetas y se tuvo que respetar el precio correcto a favor del consumidor.

Hasta ahora, se tiene pensado que las oficinas de la PROFECO continuarán en la ciudad capital hasta nuevo aviso, por lo que, los ciudadanos podrán acercarse con sus dudas de manera presencial a presentar sus reclamaciones o bien podrán continuar haciéndolo de manera virtual o a través de los números de teléfono que se encuentran disponibles en horarios de oficina de lunes a viernes.