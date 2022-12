Reconstruir los bosques de heno y bosque podría llevar hasta 25 años

Hasta 25 años es el tiempo en promedio que se requiere para reforestar las zonas pobladas de heno y musgo, por ello es importante detener la comercialización de estas plantas en los mercados de Chiapas, señaló Ana Guadalupe Rocha, profesora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

A pesar de que en el estado no se cuenta con un estudio específico para conocer la cantidad exacta que se saquea este tipo de flora, las regiones del Centro, Altos y Norte son las más vulnerables.

“Por ejemplo aquí en Tuxtla mucho de lo que se comercializa es de los alrededores, mucho es de Berriozábal, de Copoya, partes altas, más allá de Suchiapa es donde más se extrae, la mayoría viene de Berriozábal y también ya para la zona de los Altos, pues todos los Altos de Chiapas, zonas que solo tienen acceso las comunidades, por ejemplo en Oxchuc, Pantelhó, Chenalhó, entonces van hacia San Cristóbal de Las Casas y ahí se hace la gran comercialización, esto es como para esta región, la parte Norte ya está la parte de Yajalón, que también hacen comercialización hacia la parte de Tabasco, Pichucalco y ya comercializan hacia Tabasco”.





Lo recomendable es sustituir el hemos y musgo en los nacimientos para detener la comercialización de esta flora / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





También detalló que en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, se especifica la cantidad permitida para sacar estos recursos naturales de los bosques, sin embargo, en la realidad son saqueados por kilos y metros, ya que es una práctica utilizada en los nacimientos no solo de Chiapas sino de México y de Latinoamérica.





Los comerciantes y la población que adquiere esta flora propia de los bosques, desconocen el impacto ambiental que se genera, ya que es a mediano y largo plazo; por ello los ríos cada vez más están más sucios, debido a que la función de estas plantas al estar en los bosques es retener el suelo y evitar que este sea arrastrado hacia los ríos para no generar tapones.





“La consecuencia es que puede haber aumento en la cantidad de suelo en los ríos, por lo tanto se azolvan entonces es algo que uno no ve de manera directa, los ríos se están azolvando pero uno no lo puede asociar con esto, pensamos que no es causa de esto, pero es una de las causas aparte claro está la deforestación”.





La especialista además explicó que la forma correcta de extraer musgo y heno, es en pequeñas porciones de la zona centro del tapete, para que sea mucho más fácil que se recupere la zona o en su defecto la población debería sustituir por aserrín o viruta de madera en los nacimientos.

Finalmente expuso que si ya se adquirió musgo o heno, lo más recomendable es que al terminar la temporada se deshidrate y se guarde envuelto en papel en una bolsa de plástico, para que en la próxima navidad se reutilice, lo cual es muy fácil y solo es necesario rehidratar con agua para que retomen su ciclo de vida y a su vez, disminuir el saqueo y la comercialización de esta planta.