Es delicado el tema del transporte en Chiapas: Delegado

San Cristóbal de Las Casas.- “El tema del transporte es algo delicado, que hay que analizarlo de raíz, la demanda de los transportistas es justa, lo que solicitan es que manos perversas y maquiavélicas que han estado monopolizando el transporte salgan de este proceso que ya inició nuestro secretario, Aquiles Espinoza, lo ha hecho con mucha claridad, responsabilidad, el acercamiento de la ciudadanía hacia sus autoridades siempre va ser buena”.





Así lo afirmó Juan Carlos Trujillo Gutiérrez , Delegado del Transporte en la zona de los Altos, tras reconocer que las manifestaciones de respaldo a las autoridades, también son buenas, y es que acudió tras circular en redes sociales, que un grupo de transportistas se manifestaría e incluso donde se mencionaban actos vandálicos “acto que no se dio, se fugó una mala información, se dijo que estaban con palos, garrotes, machetes, y que el comercio se cuidaba, me llevo con la suerte que es una manifestación a favor del transporte, de las nuevas reformas”.

Consideró que el trabajo de las redes sociales se hace para bien o para mal, y es por eso la importancia que él acuda como servidor publico a darles atención “y lo vamos a hacer apegado a derecho, no hubo bloqueos”.

“Les he pedido paciencia, les he perdido cordura, que no podemos afectar a terceros, hacer daños colaterales y lo estamos comprobando, los representantes de las 90 organizaciones, están apegados a alas normas, a la ley, a las leyes y la responsabilidad que tienen de manera tajante como ciudadanía en no afectar ala ciudadanía que hace a diario”, abundó.

Aseguró que como delegado del transporte esta tratando de dar atención a todas las demandas de los concesionados de la región Tseltal-Tsotsil, a quienes les están dando total “y les daremos punto final a sus demandas, que se acerquen a la autoridad y generemos los mejores acuerdos, para darles solución”.





“Las necesidades que normalmente pide un transportistas es alto al pirataje, pero recordemos que el consencionado antes tuvo que ser irregular, hoy tenemos con un grupo de transportistas concesionados y no consecionados, pero ellos generan un numero de expediente, no son nuevos, hay expedientes que data antes del 2015, del años 2000, es agente ha luchado atrás de un volante, esperemos que cumplan, los requisitos y si salgan beneficiados”, aludió.

Dejó en claro que una vez concluido el proceso de regularización de unidades, tendrán que comenzar con las operativos y evitar que nuevas unidades entren en circulación, porque la gente actual esta luchando por una concesión “es probable que obtengan una concesión, si cumplen con todo los estudios de factibilidad”.

Finalmente aseguró que busca atender a los transportistas y con esto comenzar a frenar los bloqueos y movilizaciones que han dañado a terceros con el tema de la regularización del transporte.