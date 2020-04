Regidores de Chalchihuitán recién reinstalados presuntamente amenazan a presidenta y sindico

San Cristóbal de Las Casas.- Regidores recién restituidos en su cargo en el municipio de San Pablo Chalchihuitán, amenazan a presidenta y síndica, Elena Cruz Cruz y Ramona de Jesús Sánchez Gómez, por no reunirse a fines del ex síndico Hermelindo García Núñez, informaron en un comunicado de prensa autoridades municipales y tradicionales.

Narran que el pasado domingo 29 de marzo de 2020, entre 6 y 7 de la mañana, se presentaron en los domicilios de la presidenta municipal y síndica, los señores Cenancio N, Mauricio N, Mateo N, Javier N, Agustino N, Florentino N, Ricardo N de manera amenazante portando armas de fuego de diferentes calibres y acosándolas.

En dicha visita les argumentaron “que deberían reunirse con ellos el día lunes en punto de las 8:00 de la mañana en una casa particular, lugar donde se han estado reuniéndose junto con los familiares del ex síndico Hermelindo, y que de no hacerlo deberán atenerse a las consecuencias, posteriormente al retirarse estuvieron haciendo detonaciones de arma de fuego al aire para intimidar a la población”.

“Estos regidores propietarios: Agustina D.N, Javier N.P, Mateo P.G y Marcela P.N, el día sábado 28 de marzo de 2020, alrededor de las seis de la tarde, se reunieron en una casa particular en la cabecera municipal con los familiares del ex síndico, encabezados por los Florentino N, Ricardo N, así como también la expresidenta Margarita D, para confabularse y seguir armando un complot en contra de las autoridades municipales y del pueblo en general”, refieren.

Dejan en claro que tal como marcaba la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue instalado el cabildo electo en las pasadas elecciones, y ahora encabezado por Agustina D, pero esto ha ocasionado “grave daño a Chalchihuitán” ya que los regidores “no saben hacer otra cosa más que, desestabilizar a la población en general”.

“Desmentimos rotundamente las manifestaciones de las y los regidores, junto con sus familiares, ya que este ayuntamiento desde la reinstalación de los regidores, con o sin ellos se ha venido trabajando con el pueblo y ya se priorizaron las obras publicas para el año 2020; y la gente se encuentra contenta y satisfecha hasta esta fecha con la presidenta Elena Cruz Cruz y la síndica Ramona de Jesús Sánchez porque han estado trabajando de manera coordinada con la presidenta legítima Sara Núñez Sánchez, junto con todas las demás autoridades administrativos y tradicionales, conforme a derecho”, aseveran.

Hacen saber que el día jueves 26 de marzo, en Palacio del Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, los regidores “desestabilizadores” sostuvieron una reunión con la presidenta y la síndico municipal, acudiendo a la sesión de cabildo hasta la cuarta convocatoria, habiéndoseles convocado previamente y de manera personal en sus domicilios, en las fechas 23, 24, 25 y 26 de marzo, “sin embargo, antes, durante y después de la sesión, mantuvieron una actitud grosera de desacuerdo, amenazas y ataques verbales constantes en contra de la presidenta y síndica municipal”.

Subrayan que son diferentes las ocasiones en las que los regidores se han negado participar y siempre muestran actitudes retadoras, incluso en asambleas frente a las autoridades de cada comunidad, por lo que solicitan al gobierno del estado y autoridades competentes hagan un llamado oportuno y exhorten a las y los regidores “porque solo desestabilizan y amenazan a la población en general, causando un desorden social que podría traer graves consecuencias de daños irreparables que nadie desea en este momento”.

“Es urgente y prioritario detener estas acciones ilegales y llamar nuevamente a la responsabilidad y conciencia de estos regidores propietarios, antes de que el pueblo y sus autoridades tradicionales tomen otras decisiones y sucedan cosas de irreparables consecuencias; nuevamente hacemos un llamado a la gobernabilidad, la paz y armonía del pueblo de Chalchihuitán”, concluyen.