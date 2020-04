Regidores reinstalados buscan dividirnos: reitera el pueblo de Chalchihuitán

San Cristóbal de Las Casas.- Domingo Díaz Pérez, vocero de la asamblea del pueblo de San Pablo Chalchihuitán aseguró que son los cuatro regidores recién reinstalados Agustina, Javier, Mateo y Marcela quienes se niegan a trabajar de la mano con la presidenta Concejal Sara Núñez Santiz y Elena Cruz Cruz, Presidenta reconocida por el Congreso del Estado, para sacar adelante los temas en beneficio de este municipio Tsotsil.

“Quiero desmentir lo que se dice en medios de comunicación e incluso en Derechos Humanos (Digna Ochoa), el problema general del pueblo de las 38 comunidades y dos barrios, se ha podido recuperar la paz del pueblo, desde que se nombró a la Concejal el 12 de septiembre del 2019, ha demostrado un buen trabajo, no es cierto que no hay gobernabilidad, eso es mentira, es versión de unos cuantos” dijo.

En conferencia de prensa aseguró que los revoltosos son los regidores recién reinstalados por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); “se han inconformado el grupo de regidores impugnando ante los tribunales del cual le dan una conclusión el 26 de febrero, mismo que se ejecuta por el Congreso y se reinstalan el 18, el 20 les dan formalidad a la presidenta Elena Cruz Cruz, y sindica suplente como sindica Ramona de Jesús”

Dejó en claro que la presidenta Elena Cruz Cruz, y sindica Ramona de Jesús han trabajado de la mano con los miembros del Consejo municipal, ya que el pueblo no aceptó que se desintegrara el Consejo electo por ellos, y pidió trabajaran en conjunto, “en armonía, tranquilidad y ha mantenido la paz, no hay ningún problema”.

“Quiero desmentir las versiones de algunos medios de comunicación, que afirman que no hay paz, autoridad, eso es mentira, el pueblo en su conjunto está agradecido por el gobierno, y una vez más agradecemos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como al secretario de gobierno Ismael Brito, que nos han entendido y respetado al pueblo”, aseveró.

En este sentido, Ramona de Jesús Sánchez Gómez, sindica municipal constitucional, aclaró que después del 20 de marzo que fueron reinstalados en su cargo y ella como Sindica Municipal, son los regidores ya mencionados quienes no se han sumado a los trabajos, aun con la petición directamente del Secretario General de Gobierno.

“Dialogué con ellos y los convoqué en cuatro ocasiones y no asistieron, ya al último llegaron. Los invite a trabajar con el pueblo, ellos aceptaron, pero tras la protesta dijeron que siempre no querían trabajar, ahora quieren impugnar argumentando que la presidenta no les dio espacio, cosa que es totalmente falso”, concluyó.

