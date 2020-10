Registra Chiapas 8 nuevos casos de Covid 19

La directora de Salud Pública de Chiapas, Leticia Jarquín Estrada, dio a conocer 8 nuevos casos de SARS Cov2 (Covid 19), 3 masculinos y 5 femeninos, de los cuales 6 pacientes son atendidos por la secretaría de Salud del gobierno del estado y 2 por el Instituto Mexicano del Seguro Social.





Informó que de los nuevos casos 3 corresponden al municipio de Tuxtla Gutiérrez, 1 Chanal, 1 Larráinzar, 1 Las Margaritas, 1 Tapachula y 1 Tuxtla Chico; del total, 6 pacientes no presentan comorbilidades, uno corsa con obesidad y otro con tabaquismo.

Precisó que de los nuevos pacientes, un femenino se encuentra en el rango de 20 a 24 años, 1 masculino de 30 a 34 años, un masculino de 35 a 39 años, 1 femenino de 40 a 44 años, un femenino de 45 a 49 años, un femenino de 55 a 64 años y un masculino y un femenino en el rango de 65 años y más.

Reportó la defunción número 566 por Covid 19 que corresponde a un masculino de 53 años de edad con residencia en el municipio de Huehuetán y que presentaba como comorbilidades diabetes mellitus e hipertensión arterial, por lo que hizo un llamado a intensificar las medidas de prevención para disminuir la cadena de contagio.





Dijo que Chiapas alcanza un registro acumulado de casos positivos desde el 25 de febrero a la fecha de 6 mil 7 54 casos, el coronavirus llegó para quedarse, no tenemos vacunas ni medicamentos, pero el mejor tratamiento son los cuidados personales, familiares y comunitarios, quedarse en casa en la medida de lo posible, al salir usar cubrebocas, guardar distancia, usa gel antibacterial, lavarse las manos de manera constante.

"Quienes ya se enfermaron no tenemos la certeza de que no se vuelvan a enfermar, por ello vamos a cuidarnos, no podemos distraernos, ni arriesgar nuestra vida y salud, ni exponer a la familia", reiteró la directora de Salud Pública.





