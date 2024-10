Regresa la casa del tío Luis ahora con temática de circo

Este año la casa del tío Luis regresa, con las ideas de Estados Unidos desde el año pasado, el joven Luis Enrique Navarro Vázquez comenzó a implementar la tradición de Halloween, esperando superar la meta de más de 10 mil visitantes, donde este miércoles abrió sus puertas.

Desde la 17:00 a las 22:30 horas la casa 447 ubicada en 4a Oriente Norte entre 3a y 4a Oriente está abierta para todo el público en general desde ahorita hasta el 4 de noviembre, donde Navarro Vázquez ha sido el creador original de la llamada "Casa Halloween", visitantes de todas las edades y solo dando una cooperación voluntaria es como puedes acceder.

Desde la 17:00 a las 22:30 horas la casa 447 ubicada en 4a Oriente Norte entre 3a y 4a Oriente está abierta para todo el público / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

En entrevista Navarro mencionó que este año con la temática de circo decidió buscar y traer la decoración con payasos a su hogar. "Se me ocurrió hace como uno 5 meses, comencé a comprar artículos de circo aquí en México, en Estados Unidos (...) me llov como 6 días toda la casa, pero con ayuda de 7 a 8 personas", comentó.

De los personaje que persisten son Annabel, siendo un personaje clásico para su casa, mientras que los animatronix y chucky son personajes nuevos. La inversión que tuvo Luis fue mayor al año pasado, pues cerca de 300 mil tuvo que desembolsar para adornar la casa.

Cabe mencionar que su mayor público son las personas adultas, pues han quedado fascinados con la decoración que realizó, felicitándolo por su trabajo y su noble corazón, pues dar un espectáculo de este tipo y sin cobrar nada es muy difícil, así lo indicó Crhistian Martínez, uno de los visitantes del lugar.

Christian dijo en entrevista que no cualquiera se atreve a hacer esto, aplaudiendo la idea de Luis, "a mi en lo personal me encantó, traje a mi hija, vine con mi familia, pasamos un tiempo especial y la verdad muy divertido".

Mientas tanto, Jorge Álvarez Rodríguez, otro visitantes abundó que estas tradiciones no deberían de perderse, aunque reseta los ideales de algunas personas que no festejan estos días. "Es bueno no perder las tradiciones para convivir un poco en familia se respeta la creencia de las personas pero para mi es bonito, porque son fechas que también reúne a la familia", explicó.

A partir del 31 de octubre al 2 de noviembre el "Tío Luis" como se le conoce estará regalando palomitas y dulces a todos los que asistan a la 'Casa Halloween', esperando superar la meta del año pasado.

