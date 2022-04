Regreso a clases seguro, alumnos tuxtlecos vuelven a las aulas tras vacaciones

Este lunes las escuelas públicas de la capital chiapaneca recibieron nuevamente a los alumnos como lo venían haciendo de costumbre, fueron pocas las escuelas que nuevamente retomaron los filtros de sanidad como en la reapertura de las aulas, pero en su mayoría si respetaron los protocolos de sanidad para un nuevo retorno seguro, las preparatorias y primarias comenzaron desde temprano mientras que secundarias y Cobach aperturaron sus clases a partir de las 9:00 AM.

Desde muy temprano, jóvenes y padres de familia se dieron cita a sus respectivas escuelas para volver luego de un par de semanas de descanso producto de la Semana Santa, desde primera hora se vio este cambio, pues el tráfico se había normalizado en las semanas anteriores y hoy otra vez volvió a estar pesado en los distintos puntos de la ciudad.

En la preparatoria número 2 del estado otra vez pusieron a su disposición el filtro de sanidad en el cual los alumnos iban ingresando de uno en uno para evitar que trajeran el virus en la ropa, además, profesores ayudaron a que fuera más rápido ya que proporcionaban el gel a los estudiantes para que así pudieran pasar a sus salones con el cubrebocas puesto en todo momento.

#Local | Luego de dos semanas de vacaciones, alumnos del COBACH y otras escuelas de la capital han regresado a sus actividades pic.twitter.com/hE6sxTcJ2Z — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 25, 2022

En el Cobach 13 las cosas fueron más tranquilas y es que al igual que en las secundarias el regreso fue más tardado pues comenzaron sus clases en punto de las 9:00 am y aunque no hubo como tal un filtro, si había gel para todos los estudiantes quienes de poco a poco comenzaron a llegar para ingresar a sus aulas, afortunadamente en ambas escuelas el regreso fue seguro y no hubo ningún problema.

A falta de un par de meses de que termine el ciclo escolar en las escuelas públicas, se espera que lo siguiente que se verá será la reanudación de las prácticas extracurriculares para así completar el regreso de las actividades con la nueva normalidad en las escuelas.