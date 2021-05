Regreso a clases, una incógnita para padres de familia

En los últimos días ha trascendido como un rumor, el posible regreso presencial a clases en Chiapas, el cual se daría el próximo lunes 17 de mayo, sin embargo, hasta ahora, padres y madres de familia dieron a conocer que en ninguna institución educativa les han informado sobre esta situación.

Cabe mencionar, que por parte de la Secretaría de Educación Estatal hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre el posible regreso a las aulas, por lo que existe incertidumbre entre los padres de familia, quienes coinciden en que se continúe con las clases a distancia, ya que solo resta mes y medio para que concluya el ciclo escolar 2020 - 2021 por lo que no tendría sentido poner en riesgo a las y los alumnos.





Andrés Lara, padre de familia en la escuela primaria 1o de Mayo, afirmó que hasta el momento no ha sido notificado por directivos ni maestros de esta institución sobre el posible regreso a clases para su hijo que cursa el 6o grado.

Dijo que en el grupo de WhatsApp de la escuela, en donde están en constante comunicación con los maestros, tanto para tareas escolares y otros asuntos relacionados con la educación de los niños, no les han avisado nada sobre esta posible determinación.

Asimismo, Alejandro López, quien tiene a su hija en la escuela secundaria federal número, indicó que en la escuela tampoco les han confirmado sobre el posible regreso de los niños a las aulas y lamentablemente todo ha quedado en rumores.





"Todo han sido puros comentarios, porque hasta el momento los maestros no nos han confirmado sobre este posible regreso a clases, y si así lo fuera, considero que lo mejor sería concluir el ciclo escolar de la forma cómo se inició, ya que hay que implementar los filtros y la infraestructura necesaria para garantizar espacios seguros para nuestros hijos", abundó.

Por su parte, Lucía Méndez, madre de familia de un alumno en la preparatoria número 1, puntualizó que es necesario que Secretaria de Educación salga a informar si habrá o no regreso a clases, a fin de evitar todo tipo de especulación sobre esta información.

Reconoció que no debe haber prisa en el regreso a clases, ya que primero se debe de establecer un protocolo sanitario en las escuelas y las autoridades deben de dotar de los insumos de protección necesarios, lo cual no ha ocurrido hasta estos momentos, por lo que sería un riesgo mandar a los alumnos a los salones cuando no existen las condiciones de seguridad.