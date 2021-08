Regreso presencial a la escuela divide opiniones

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que llueva, truene o relampaguee, el próximo 30 de agosto será el regreso presencial a clases, ha dividido opiniones entre padres de familia.

Por un lado, hay padres que han externardo su preocupación e inconformidad al considerar que no existen las condiciones sanitarias para que los niños acudan a los centros educativos, y otros, aseguran que es necesario que retornen a las aulas, ya que se debe aprender a convivir con el virus, pero con las medidas preventivas.

Magdalena González, quien su hija cursará el 2º año de secundaria, afirmó que las autoridades deben esperar el regreso a clases ante la tercera ola de Covid-19, por lo que sería un riesgo retornar a los salones.

"En esta tercera ola hay jóvenes y niños que se han contagiado aún cuando los autoridades lo escondan, por eso hemos decidido en no mandar a nuestra hija a clases, porque nosotros somos los responsables de nuestros hijos no el Presidente", abundó.

Andrés Ortiz, padre de familia de un alumno que ingresará al nivel medio superior, indicó que él no expondrá a su hijo enviándolo a clases presenciales, ya que los contagios en jóvenes se han incrementado, por lo que se debe reconsiderar el retorno a las aulas.

Dijo que antes de pensar en el regreso a clases se debe acercar la vacunación a los jóvenes, y sobre todo el gobierno debe de enviar los insumos de protección a las escuelas, lo cual no ha ocurrido hasta este momento.





Por su parte, Gladis Méndez, madre una alumna del tercer grado de primaria, dio a conocer que no expondrá a su hija a contagiarse de Covid-19, por lo que no la enviará a la escuela, ya que los casos de Coronavirus son alarmantes.

"Difícilmente los niños van a cumplir con las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas o caretas y el respeto de la sana distancia, ya que por su edad no dimensionan el riesgo y seguramente van a juntarse para jugar", abundó.

Asimismo, Lendy Hernández, detalló que primero que las autoridades manden los insumos necesarios para cumplir con los protocolos sanitarios y que disminuyan los casos de Covid-19 para pensar en el retorno a clases.

"Sabemos que el aprendizaje de nuestros hijos no ha sido el mismo con las clases a distancia, pero no por ello se debe tomar la decisión de manera unilateral y apresurado, estamos en la tercera ola de la pandemia y no se debe minimizar este asunto", abundó.

Ramiro Torres, dijo que él está de acuerdo con el regreso a clases, siempre y cuando sea de manera escalonada, porque no se debe afectar más la educación por una enfermedad que llegó para quedarse.

Por su parte, Margoth Velázquez, puntualizó ya es tiempo que los niños regresen a clases presenciales y que los padres apoyen en el cumplimiento de los protocolos y en la limpieza de los salones para evitar los riesgos.

Enfatizó que a pesar de que no ha habido clases en el jardín de niños donde está su hijo, de manera permanente los padres acuden a realizar labores de limpieza y si se llegara a regresar a clases, están dispuestos a coadyuvar para instalar los filtros.

Maribel García señaló que se debe esperar para el regreso presencial de clases por lo menos que disminuyan los contagios y las muertes, de lo contrario se expondría la vida de los alumnos.

Finalmente, Zayda Bautista, lamentó que el gobierno esté obligando a los padres a mandar a sus hijos, cuando debería ser una decisión voluntaria. En caso no enviará a su hijo que entrará a primer grado de primaria porque no existe la infraestructura adecuada en la escuela para cumplir con los protocolos sanitarios.