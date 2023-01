Refuerzo de vacunación Covid-19 para mayores de 18 años se reapertura

A partir de esta semana el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reinició en Chiapas la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas mayores de 18 años.

A través de un comunicado el IMSS informó que los requisitos para obtener la vacuna son tener un mínimo de cuatro meses de la última aplicación y presentar credencial de elector.

La vacunación se realizará en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los Hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) de Tonalá y Huixtla, así como en las Unidades Médicas Familiares (UMF) No. 13, No. 23 y No. 25 de Tuxtla Gutiérrez; No. 01; No. 11 de Tapachula; No. 16 de Arriaga; No. 14 de Pujiltic; No. 18 de Comitán; No. 24 de Cintalapa; No. 34 de Villaflores; No. 43 de Pichucalco y No. 45 de Palenque.





Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reinició en Chiapas la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 18 años / Foto: IMSS





Además de los Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR en los municipios de Ocozocoautla, Motozintla, Mapastepec, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Altamirano y Benemérito de Las Américas y la Unidad Médica Rural de La Trinitaria.

También contará con puntos de vacunación en Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de Las Américas, Berriozábal, Bochil, Carranza, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chilón, Cintalapa, Comitán, Copainalá, El Bosque, El Parral, Frontera Hidalgo, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, Ixtacomitán, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazatán, Mitontic y Motozintla.





Asimismo, en Ocosingo, Ocozocoautla, Ostuacán, Oxchuc, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Pujiltic, Rayón, Reforma, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Quintín, Santiago El Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapilula, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Villacorzo, Villaflores, Yajalón y Montecristo de Guerrero.