Reportan en Chiapas un descenso en el número de casos de Covid-19: Cruz Castellanos

En el día 116 de la pandemia del coronavirus en Chiapas el número de alta de pacientes se ubica en 2 mil 282, de un registro total de 3 mil 532 casos, con los 64 anunciados este viernes, mientras que las defunciones suman 239 con las cinco reportadas en las últimas horas en los municipios de Motozintla, Acala, Comalapa, Comitán de Domínguez y Yajalón.

De los 64 nuevos positivos 38 son masculinos y 26 femeninos, 29 de ellos corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 7 a Tapachula, 5 a San Cristóbal de Las Casas, 4 a Ocozocoautla, 3 a Ocosingo, 2 a Cintalapa y con un caso los municipios de Arriaga, Bochil, Catazajá, Comitán, Huixtla, La Trinitaria, Palenque, Pijijiapan, Suchiate, Tecpatán, Tonalá, Tuxtla, Tzimol y Yajalón.









Sin ninguna comorbilidad 37 pacientes, 7 presentan hipertensión, 7 diabetes, 4 obesidad, 1 asma, 1 diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva e insuficiencia renal crónica, 1 dislipidemia, 1 diabetes e hipertensión, 1 hipertensión, obesidad e insuficiencia renal, 1 hipotiroidismo, 1 hipertensión e insuficiencia renal crónica, 1 insuficiencia renal y 1 tabaquismio.

Mientras tanto, los pacientes que se atienden de manera ambulatoria son 463 con universo de 100 especialistas que realizan atención médica especializada domiciliaria, se reportan 176 pacientes hospitalizados estables, 266 hospitalizados se encuentran graves y graves e intubados un total de 106.









Aseguró que las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias son las únicas unidades médicas que reciben pacientes con Covid-19, donde se tiene la suficiencia de camas y donde se dispone del personal especializado para salvar vidas y proteger la salud, los insumos están garantizando, incluyendo las pruebas de laboratorio y los medicamentos.

Los trabajadores que se están manifestado la responsabilidad queda en su conciencia el hecho de que no se quieran sumar a la plantilla de trabajadores, yo estoy haciendo muy bien mi trabajo, las reglas son muy claras en el Sistema Estatal de Salud, lo que no se va a permitir es que nadie pase por encima de la institución, ahora todos debemos estar trabajando porque Chiapas nos necesita.





Aclaró que el Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, no ha sido ni será habilitado Hospital Covid-19, por lo tanto, no va a recibir pacientes con esta enfermedad, lo que necesitamos es respeto y profesionalismo, y amor a la camiseta de la secretaría de Salud y la lealtad a los chiapanecos que están en riesgo y que necesitan de la mayor responsabilidad de todos los trabajadores de la salud, nosotros no nos metemos en la vida interna de los sindicatos, nos ocupa el fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud.





Le apostamos que el regreso a la nueva normalidad sea benéfico, a la fecha el 51 por ciento de los casos ataca a mayores 45 años, el 41 por ciento de casos afecta a femeninos y el 59 por ciento a masculinos, mientras que el 97 por ciento del total de los casos son contagios entre chiapanecos, el 2 por ciento contagio fuera y el 1 por ciento importados, no vamos a fracasar estamos aplicados a nuestro trabajo, convocamos a la población a que no se automedique.

En el mundo 8 millones 242 mil 999 casos, con 445 mil 535 defunciones, con una tasa del 4.4 por ciento, mientras que la distribución nacional alcanza 165 mil 455 casos con 19 mil 747 decesos, en la estadística nacional Chiapas.





