Reportan muerte de nutria en Zoomat; acusan mal manejo de especies

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez, es el único de tipo tropical en México, en el recinto se exhiben más de mil ejemplares de poco más de 2 mil especies de fauna de vida silvestre, en un polígono de cinco hectáreas de la Reserva Ecológica El Zapotal, su principal investigador ha sido su fundador y defensor de los recursos naturales, Don Miguel Alvarez del Toro.

Es posible recorrer sus instalaciones a través de andadores en aproximadamente 3 kilómetros, es un gran atractivo para los visitantes en la capital de Chiapas, es posible apreciar especies en peligro de extinción, algunas se encuentran en espacios abiertos, la Casa Nocturna exhibe ejemplares nocturnos, estar en el sitio es constatar la riqueza natural del estado.





Lee más: ZooMAT reabre sus puertas con protocolos sanitarios





En las últimas semanas ha habido denuncias del personal del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, sobre la falta de conocimiento de personas que ahí laboran para el manejo y cuidado de algunas especies, creen que no tienen los conocimientos adecuados para la manipulación de las especies en cautiverio a pesar de ser biólogos o médicos veterinarios zootecnistas y responsables del laboratorio.

Los mismos compañeros de ese recinto faunístico creen que debe ser personal especializado, altamente profesionales, certificados para el manejo de especies de fauna silvestre en cautiverio, reportan el deceso de nutria por no tener la capacitación que les permita un tratamiento adecuado de su salud.

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro exhibe solamente la fauna de Chiapas. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro, depende a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, los mismos compañeros reportan deceso de una nutria por inadecuada atención de médicos veterinarios, no obstante contar en el área de curación de animales, con los equipos necesarios para realizar un trabajo profesional.

"El revelado es digital, de última generación, que ningún veterinario tiene en todo el estado y probablemente en el sur, siempre que un individuo se anestesia y debe ser sujeto de un monitoreo, revisar que esté respirando y que su corazón esté latiendo muy bien, más otras situaciones que se tienen que estar monitoreando como la temperatura, su tiempo y llenado capilar y hasta la presión arterial".

Especie animal en Zoomat. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El reporte del personal que atendió a la nutria explica que aplicó el anestésico a las 9 de la mañana con 6 minutos, transcurren muchos minutos para tomar un estetoscopio y realizar un monitoreo del animal, no obstante que por reglamento específico en el Manual de Procedimientos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se tienen que cubrir ciertos protocolos.

Uno de ellos justamente es el monitoreo de el individuo, registrandolo en una hoja de monitoreo y que en este caso no tiene la información porque no se estaba obteniendo, con lo que se evidencia la falta de cumplimiento de un protocolo, no obstante se sigue manejando el animalito sin que se constante el funcionamiento de su corazón y se tome su temperatura.

Desde el inicio de la atención de la nutria debió tomarse muestras de laboratorio y radiografías, no se realizó seguimiento de las constantes fisiológicas del animal y la consecuencia es que se murió y ni cuenta se habían dado, lógicamente desencadena un procedimiento a los responsables.

Guacamaya especie de ave. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Lo que se tiene que hacer en ese momento es asistir la respiración, ya sea con masaje, lo intubo o le pongo una mascarilla y lo ventilo, las personas responsables de todo el equipo y todo lo que haya son los médicos que trabajan en el área del hospital y la clínica y ellos saben las necesidades".

En el inicio de la actual administración era tétrico como recibimos estas instalaciones, no se podía estar ahí sin deprimirse, había goteras en el laboratorio, el quirófano parecía una "mazmorra", con escurrimientos, denuncian.

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro exhibe solamente la fauna de Chiapas, algunos ejemplares están en peligro de extinción como el jabalí, grisón, quetzal, venado cabrito, tejón, ocofaisan, pavo ocelado, jaguar, tapir, felinos diversos, jaguar negro, pavón, viejo de monte, senso, nutria, hormiguero arborícola, aves acuáticas, aves rapaces, guaqueques, venado de campo, coyote, mono araña y mono saraguatos, mapache, zorro y tortugas.

También exhibe tucanes, guacamayas, cotorras, y otras aves, reptiles, arañas e insectos, también exhibe ejemplares de especies nocturnas como el murciélago, armadillo entre otros), Aviario, aves limnícolas y un Museo del Cocodrilo.