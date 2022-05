¡Reprobados! Chiapas entre los peores del Índice de Competitividad Estatal 2022

El Instituto Mexicano de la Competitividad A.C., dio a conocer los resultados generales del Índice de Competitividad Estatal 2022, Chiapas ascendió un lugar en relación al informe del año anterior y se ubica en promedio en la posición número 30 de una serie de índices entre los que destacan derecho, medio ambiente, sistema político, mercado de factores, economía, entre otros.

El informe señala que el Índice de Competitividad Estatal 2022 (ICE) mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversiones. En el que el nivel óptimo es aquel que logra las condiciones y capacidades para el desarrollo sostenible tanto del capital humano como físico, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Se señala que en el contexto económico y social tras los primeros dos años de la pandemia por covid-19 aún presenta retos significativos para México, a lo que se suman distintos desafíos estructurales del mercado laboral, el clima de inversión, y distintos factores exógenos que modifican las dinámicas que propician el crecimiento y desarrollo del país.

En el subíndice de Derecho, en el que se analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país, Chiapas destaca entre los que mantiene un promedio alto y ocupa el quinto lugar.

En el subíndice de Medio Ambiente que mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno, que incluye la disponibilidad y administración del agua, el uso eficiente de los recursos, así como el impacto de la contaminación en la salud de los habitantes, nuestra entidad ocupa el lugar número 27 calificado como bajo.

En relación al subíndice de Sociedad que mide la calidad de vida de los habitantes a través de las condiciones de: inclusión, educación y salud que dan indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano con indicadores como desigualdad salarial, rendimiento académico, Chiapas ocupa el lugar 32 con un nivel de competitividad muy bajo.

En relación al Mercado de Factores que mide la eficiencia del principal factor de producción: el trabajo en el que se consideran características que son esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y empleadores, la posición es la 32 considerada como muy baja.

En relación a la Economía que mide las principales características de las economías estatales, la situación de acceso al crédito para empresas y familias e indicadores que describen la distribución del Producto Interno Bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así como distribución del ingreso y la diversificación económica, Chiapas ocupa el lugar 20 calificado como media baja.

En el rubro de precursores que engloba elementos relacionados con los sectores financieros, de telecomunicaciones y de transporte, que son de gran importancia para impulsar el crecimiento, la inversión y generación de empleos, Chiapas ocupa el lugar 32 calificado como baja.

La situación migratoria ha generado caos en Tapachula, bloqueos, enfrentamientos entre otros problemas / Foto: Marvin Bautista

Ante este informe, sectores productivos externaron sus reacciones ante el grave rezago que existe en Chiapas, que impide detonar el desarrollo económico y las condiciones para las familias.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, José Elmer Aquiahualt Herrera, afirmó que para nada es un secreto del atraso que tiene Chiapas, que no se ha logrado superar.

Dijo que Chiapas es una zona rica en materia prima, pero que no se ha sabido aprovechar a través de la industrialización, y en lugar se sigue dependiendo del sector comercio, que si bien mueve la economía pero no permite un desarrollo potencial.

Señaló que ha faltado un mayor impulso de las autoridades, pero lo solo en tema de apoyos económicos, sino en generar las condiciones de seguridad y de certeza para la llegada de inversiones en la zona.

La inseguridad generada por grupos delincuenciales ha azotado San Cristóbal, provocando miedo a los turistas que planeaban llegar a la ciudad colonial / Foto: Cuartoscuro

Lamentó que aún existan dos Méxicos, los del norte y los del sur, estos últimos tienen que viajar hacia los Estados del norte para encontrar mejores condiciones de vida ante las grandes oportunidades laborales que existen y que son mejores remuneradas.

Por su parte, el Secretario General de la Federación Obrera Revolucionaria de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, indicó que este informe refleja la realidad que se vive en el Estado, en donde miles de personas están y con un crecimiento preocupante de trabajo informal, ante la falta de oportunidades laborales.

Enfatizó que es desesperante para miles de familias de la entidad que no encuentran una solución ante la falta de oportunidades laborales y las pocas que hay pagan muy por debajo de la media nacional, cuyos ingresos impiden a las familias cubrir sus necesidades básicas.

Reconoció que es lamentable que no exista una esperanza de que esta situación cambie, ya que no se ve ninguna inversión que permita abrir espacios para la población económicamente activa, solamente, de las empresas trasnacionales que se vienen a instalar en la ciudad, pero no genera una riqueza local.

El poder adquisitivo de las familias ha disminuido con el incremento de la inflación que rebasa el 7.4%, donde la canasta básica ha aumentado de manera considerable y que el aumento del salario mínimo es muy inferior al costo de los comestibles y los servicios", abundó.