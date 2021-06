Resultados de cómputos refrendan confianza en las elecciones

Con el 100% de actas computadas en los Consejos Distritales y Municipales, este viernes se dio por concluida la etapa de cómputos electorales, de la jornada electoral realizada el pasado 6 de junio, para elegir Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos. en el estado.

Los resultados de la elección del 6 de junio son confiables, la ciudadanía contó bien

Oswaldo Chacón, consejero presidente del IEPC.





Tambien destacó que "el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) rechaza actos de violencia e intimidación. No es bajo este contexto como se consiguen los triunfos, sino a través de las urnas, respetando la opinión de la ciudadanía plasmada en sus votos", afirmó Oswaldo Chacón, consejero presidente del IEPC.

Al clausurar la sesión permanente que inició el miércoles 9 de junio, Chacón Rojas, destacó que durante las sesiones de cómputo realizadas por los Consejos Distritales y Municipales, hubo coincidencia entre las actas de escrutinio y cómputo elaboradas en las casillas, las del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y las que tienen en su poder representantes de partidos políticos, de tal manera que el promedio de variación es del 0.03%, lo cual revela que los resultados son confiables y que la ciudadanía contó bien. En ello radica uno de los principales elementos de certeza de las elecciones, destacó.





Ademas hizo un llamado a todas y todos los actores políticos a actuar con mesura y dirimir las diferencias e inconformidades ante las autoridades competentes durante la fase impugnativa.

Reiteró su reconocimiento a las y los chiapanecos, que una vez más, demostraron su convicción democrática de optar por la vía electoral para hacer cambios y dirimir diferencias.

Por su parte las y los consejeros electorales Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Guillermo Arturo Rojo Martínez, María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y Edmundo Henríquez Arellano, coincidieron en reconocer la participación decidida de las y los ciudadanos que acudieron en completa civilidad a las urnas, lo que permitió una participación ciudadana por arriba del 60% y agradecieron a todas las personas que participaron en las distintas actividades que implicó el proceso: integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla, así como Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, mujeres y hombres que han actuado con un gran compromiso con la democracia.





Al menos 17 Consejos Electorales Municipales tuvieron que trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para realizar el conteo final de las actas. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





También intervinieron representantes de los partidos políticos Chiapas Unido, Encuentro Solidario, Del Trabajo, Morena y Revolucionario Institucional, quienes manifestaron su reconocimiento a la ciudadanía y autoridades electorales y destacaron los retos que están por venir a fin de mejorar y agilizar los procesos electorales y garantizar sanciones ejemplares a quienes cometan delitos electorales.

De esta manera, fueron entregadas 24 Constancias de Mayoría a Diputaciones locales y 118 a Presidencias Municipales, quedando pendientes los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, donde no se realizaron elecciones por no existir las condiciones sociales y de seguridad propicias para ello, mientras que en los municipios de El Parral, y Emiliano Zapata no pudo completarse el desarrollo de la Jornada Electoral por motivos relacionados con paquetes electorales siniestrados.

aEn lo que respecta al municipio de Oxchuc, no se llevó a cabo la elección de Diputaciones federales ni locales, mientras que la elección de autoridades municipales se realizará mediante Sistema Normativo Interno.