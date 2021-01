Retienen a personal del INE en Honduras de la Sierra

El pasado lunes 25 de enero personal del Módulo de Atención Ciudadana (MAC), 3 hombres y 1 mujer, del Instituto Nacional Electoral que se dirigían hacia el nuevo municipio Honduras de la Sierra, a brindar servicio de trámites para la actualización del Padrón de Electores y Listado Nominal, fue interceptado por personas hasta el momento no identificadas, denunció el presidente del Consejo Local del INE, Arturo de León Loredo.

Informó que nuestra compañera al presentar problemas de salud, fue liberada, le permitieron al Responsable de Módulo que se comunicara para avisar que estaban “retenidos”, y que esperaban autoridades del gobierno del estado para negociar.

Al respecto, reiteramos que el INE es una institución al servicio de toda la ciudadanía, que se conduce bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, certeza, máxima publicidad y paridad de género.

De León Loredo precisó que la agresión que sufre la institución en este caso y que pone en riesgo a nuestro personal, es un acto que lamentamos y reprobamos y en ese sentido, actuaremos en el marco de la Ley.





#Declaración pública sobre la situación de riesgo del personal del #INEChiapas en el municipio Honduras de la Sierra.

"La actuación del Instituto no está ni estará condicionado ni a mayorías ni a minorías. Cumplimos con un mandato constitucional".https://t.co/jLxFBpeXlq pic.twitter.com/hleUyuITt1 — INE Chiapas (@INE_Chiapas) January 26, 2021





Una de las razones expresadas por las personas que intervienen en estos actos, es su desacuerdo con la creación del nuevo municipio de Honduras de la Sierra, consideramos que esta u otra razón, no justifica la afectación a nuestro personal del INE, para eso existen instituciones competentes ante las cuales acudir para la atención de estos asuntos.

El presidente de Consejo Local del INE en Chiapas precisó que no aceptamos ser rehenes de ningún interés de grupos o particulares, por legítimo que este se considere; la actuación del Instituto no está ni estará condicionado ni a mayorías ni a minorías, cumplimos con un mandato constitucional que no distingue grupos.

Esperamos la acción y atención de las autoridades competentes para resolver la situación que hoy afecta nuestros compañeros y a la institución y que dé como resultado la liberación de los mismos, y reiteramos nuestra convicción de servicio a toda la ciudadanía, servicio que prestaremos sin poner en riesgo la integridad de nuestro personal.

Contexto

El 25 de abril del 2018 por unanimidad la LXVI Legislatura del Congreso del estado aprobó la creación de Honduras de la Sierra, el 4 de septiembre de 2019, la Mesa Directiva dio a conocer que 107 ayuntamientos aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas por el que se crea el nuevo municipio.





Ante los hechos de violencia ocurridos este 25 de enero en contra de personal del @INE_Chiapas en el municipio de Honduras de la Sierra, el #IEPC manifiesta su enérgico rechazo a cualquier amenaza, intimidación y agresión física para coaccionar la actuación de cualquier autoridad pic.twitter.com/m6ytrlmSZ3 — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) January 26, 2021





El decreto que establece el municipio se publicó por primera vez el 2 de mayo de 2018, el ayuntamiento de Siltepec, municipio al que pertenecía impugnó este decreto por motivos constitucionales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó el argumento el 3 de julio de 2019.

El 12 de marzo de 2020 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) ordenó al Congreso del Estado dar respuesta al escrito de petición signado por ciudadanas y ciudadanos del municipio de Honduras de la Sierra, pues el Congreso local excedió en demasía el tiempo razonable para realizar la contestación a los promoventes para nombrar autoridad municipal.

El 28 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, los diputados que integran la sexagésima séptima Legislatura aprobaron por unanimidad crear la primera autoridad del nuevo municipio Honduras se la Sierra, concejal presidente, Noé Pérez Morales; concejal síndica, Lucía Roblero Roblero; Concejal Regidora, Flora Pérez Hernández; quienes estarán en funciones hasta el 30 de septiembre de 2021.