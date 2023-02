Conoce a Jayne y Emilio, los reyes del baile del Parque de la Marimba

Emilio Aron tiene 64 años y Jayne Zuart 65, se conocieron hace 10 años en el Parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez, un sitio emblemático donde cada tarde acuden cientos de personas para escuchar los sonidos de la madera, un instrumento por el que se distinguen los estados del sureste del país.

Relatan que ambos llegaban al parque de forma separada a bailar, sin embargo, un día la vida los hizo coincidir y disfrutar de las melodías de la marimba y a partir de ahí, surgió una amistad que pronto se convirtió además en una pareja de baile.

Emilio Aron es originario del municipio de Teopisca y cuenta que desde que estaba en el kinder empezó a bailar, incluso cuando realizaba mandados de su madre, se quedaba bailando en la calle, mientras que cuando cursó la primaria y secundaria participó en concursos de bailes a nivel nacional e internacional.





Emilio quien viste zapatos de charol color oro, un traje color beige, camisa negra con algunos líneas color dorado, sombrero café y una cadena de oro en el cuello, señala que al principio comenzó a acudir de manera esporádica al parque y conforme pasó el tiempo, su visita se hizo más frecuente.

“Empecé a venir a bailar esporádicamente, después ya cada quince días y luego cada semana y así, hasta que por fin no me di cuenta que ya venia todos los días a bailar, esto fue algo mejor para mi, porque gracias a esto no me he enfermado, entonces el baile es algo muy bonito”, puntualiza.

El señor del baile como muchos lo conocen, fue el Rey del Parque en el año 2019 por votación del público, por lo que fue un reconocimiento para el tiempo que le dedica asistir a este sitio emblemático de la capital chiapaneca.





Jayne Zuart es originaria de Villacorzo, uno de los municipios que integra la zona de la frailesca, manifiesta que desde los 22 años comenzó a bailar en su pueblo, pues ella se describe como fiestera y alegre, por ello la música la ha acompañado desde siempre.

Años más tarde se mudó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en compañías de sus hijos, pero un día salió a las calles para conocer la capital chiapaneca y se encontró con este lugar lleno de alegría que ofrece a propios y extraños, momentos agradables para estar en compañía de amigos, pareja o la familia.

“Precisamente nos conocimos acá en este bonito parque y hasta la fecha seguimos bailando con mucha alegría y entusiasmo… Nos acoplamos muy bien para bailar y nos damos cuenta que las personas también les gusta como bailamos, lo cual es bueno porque eso es muy fantástico que nos valoren”, expresa con una sonrisa.





En el caso de Jayne no porta una vestimenta en particular, ya que a ella le gusta vestir con trajes tradicionales como el de la chiapaneca, tuxtlequita, incluso hasta con trajes formales que le permitan verse bien, pero también realizar sus movimientos corporales en el baile.

Por ello, invitó a las y los jóvenes que visiten este lugar lleno de mucha alegría, pero sobre todo que disfruten la música de la madera chiapaneca y conserven las tradiciones de este parque, el cual es visitado tanto por el turista local, nacional e internacional.

Cabe destacar que la historia de Jayne y Emilio es un tanto diferente, pues no son pareja sentimentales, sino una amistad que nación, germinó, creció y se mantiene con el paso de los años, sobrevivió a la pandemia y hoy se fortalece.