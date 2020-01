Reyes Magos deben regalar juguetes didácticos  

Son muchos los juguetes que se ofertan en el mercado a través de la televisión, internet o publicidad impresa para obsequiar a los niños en este Día de Reyes, se sugiere no regalarle juguetes bélicos, ya que los menores suelen estar en la etapa de recepción, retención y aprendizaje.

La directora del Centro de Especialidades Psicologías Doctora Cony Moreno Sol expresó, que si bien es cierto este tipo de juguetes no definirá si el menor será o no violento, el juguete sí será la forma en que el pequeño entre a un entorno definido, ya que de 0 a 8 años el niño tiene mucha retentiva y no va a entender nada que se le explique acerca de que puede jugar a matar, pero no se debe hacer en la vida real, entonces es mejor evitarlo.

Recomendó, que al niño hay que obsequiarle juguetes donde pueda desarrollar su destreza y sus capacidades mentales, además que cada momento de juego debe ser supervisado por un adulto, y en caso que por cuestiones laborales no se tenga el tiempo suficiente para estar con una compañía permanente, se recomienda a los padres darles momentos no tanto en cantidad, sino en calidad para que el niño vaya fomentando el respeto y valores que sus padres quieran inculcarles.

“Si le regalan algo, aquí la indicación es no prohibir, porque si se le dice al niño "No" o "Te prohíbo que hagas eso", es cuando más lo va hacer, entonces la indicación es en lugar de prohibir mostrarle opciones y variedades, una de ellas los juegos lúdicos o aquellos juguetes tradicionales”, enfatizó.

Mencionó, que lamentablemente los juguetes tradicionales al igual que los libros, que despiertan mucho más la imaginación ha sido relegados por dispositivos electrónicos, mismos que fomentan oseo en lugar de beneficios que estimulen el aprendizaje.

Lo mejor es disminuir el riesgo de accidentes por atragantamiento, que los componentes de los juguetes que son para menores de seis años de edad tengan un tamaño de la mano del niño, pues la mayoría explora el mundo a través de los sentidos, como el gusto.

Dra. Cony Moreno Sol

En el caso de juguetes muy pequeños que se obsequian a niños menores de seis años, también dijo que estos han sido causa de accidentes debido a las piezas diminutas, que ha sido causa de atragantamiento y que podría ser también causa de fallecimiento.

Agregó que, al momento de comprar un regalo de este tipo, es importa verificar que sea apropiado para la edad, debido a que muchas veces los padres de familia adquieren artículos con piezas pequeñas para niños más grandes.

/AP