Rezago legislativo en Chiapas; tuvieron tres años para dictaminar y aprobar

A la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado le quedan pocos días de trabajo, concluyen funciones el 30 de septiembre de este año, la nueva legislatura luego de las elecciones del 2 de junio asume la responsabilidad constitucional el 1 de octubre, dos meses y 25 días de trabajo, actualmente está en el último receso legislativo a partir del 1 de julio y hasta el último día de septiembre, será la Comisión Permanente que preside la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, la responsable de entregar el poder a la próxima legislatura local.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del, Marcelo Toledo Cruz, reconoce que existe un rezago legislativo debido a que muchas iniciativas presentadas durante los últimos casi tres años de ejercicio constitucional a partir del 1 de octubre del 2021 no se pasaron al pleno para su debate y probable aprobación.

No mencionó cuántas iniciativas de reforma se quedan en la congeladora, pero el diputado de Morena al igual que Marcelo Toledo, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, da cuenta que las 123 presentadas solo pasaron cuatro, la diputada local del PVEM, Floralma Gómez Sántiz, da cuenta que al menos cinco de sus propuestas nos se sometieron al pleno, la diputada del PVEM Rocio Guadalupe Cervantes Cancino, también revela que hay una cuatro de sus propuestas que no se llevaron a lectura, a dictamen, no se cometieron al pleno.

La diputada local de Morena con licencia, Fabiola Ricci Diestel, presidenta municipal electa de San Cristóbal de las Casas, también tiene una iniciativa en la congeladora del Congreso del Estado, la propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas, para castigar el maltrato animal, en este tema son cuatro iniciativas de diputadas y una ciudadana que no se ha pasado al pleno para su aprobación.

En ese sentido, Marcelo Toledo dice que tuvimos suficiente tiempo para sacar adelante todas las iniciativas que consideramos de importante, hay algunas que están rezagadas y que todavía tenemos ya menos de 90 días para sacarlos adelante a propuesta de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, creo que las deberán revisar y convocar al pleno para sacarlos adelante.

Nosotros estaremos al pendiente de cualquier llamado hasta el último día de nuestro mandato el 30 de septiembre de este año para sacar adelante las tareas que se puedan presentar, las reformas que deben pasar son las que tienen que ver con modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sean dictaminadas por el Congreso de la Unión y turnadas al Congreso del Estado, enfatizó Toledo Cruz.

Rechazó que el Congreso del Estado pretenda una reforma legal para dar paso al despido de trabajadores, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, ha manifestado su preocupación, lo mismo que personal del Congreso del Estado, admitió que no se está cumpliendo con la seguridad social, ni con la jubilación en su justa dimensión como debe de ser, es una petición justa y hay que llevar un planteamiento que beneficie a la clase trabajadora.

