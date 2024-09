Rinden homenaje al periodista asesinado el 21 de septiembre del 2018

Las organizaciones Reporteros Sin Frontera, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Foro de Periodistas Chiapanecos AC y familiares, rindieron este sábado 21 de septiembre homenaje al periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre del 2018.

Lee más: Hombre de Simojovel en busca de justicia por asesinato de su hijo

Gómez Sánchez era corresponsal de El Heraldo de Chiapas en el municipio de Yajalón, lugar donde se cometió el crimen, a unos días de concluir el gobierno de Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el foro: Situación de la Libertad de Expresión en Chiapas y el caso de Mario Gómez en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la señora Nancy Gómez Sánchez, expuso que su hermano Mario era una persona muy querida en el municipio de Yajalón, aún mucha gente extraña su ausencia porque ayudaba mucho a la gente del pueblo.

Cuenta que Mario Gómez defendía a mucha gente cuando eran violentados en sus derechos humanos y su satisfacción es que alcanzaran soluciones a sus problemas sin recibir nada a cambio. Hace seis años Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado y hasta este momento la Fiscalía General del Estado autoridad indicada para impartir justicia no lo ha realizado, y en la carpeta de investigación hemos tenido muchos obstáculos para llegar a las sentencias que están en amparo.

Tenemos a tres personas que están en audiencia en juicio oral pero no se ha aplicado la ley a seis años del crimen y lo que nosotros pedimos a la Fiscalía General del Estado realice el trabajo que debe hacer, debe actuar con justicia, con veracidad y con la verdad, es un derecho; Mario Leonel Gómez fue desamparado desde el 2016 cuando denunció un levantón, le dieron solo 15 días de seguridad, una custodia y posteriormente se lo retiraron.

Para el 21 de septiembre del 2016 la Fiscalía General del Estado acudió porque ya había sucedido algo peor, lo único que pedimos es eso, que se haga justicia, que realice su trabajo, que no nos presente más obstáculos, que haya sentencia firmes y que el Juzgado de San Cristóbal de las Casas a dónde va a regresar el caso que ahora se encuentra en los Juzgados Federales, que ratifique la determinación en contra de los tres primeros sentenciados, y que considere el ejercicio del periodismo como las causas del crimen para elevar la sentencia.

"Lo que no queremos nosotros es que haya un periodista más asesinado, un periodista más amenazado, un periodista más desaparecido, no queremos eso que eso suceda, en cuanto nos enteramos de esos hechos nosotros nos sentimos mal, que el caso de Mario sea un precedente para que las autoridades aplique la justicia. Queremos justicia, no impunidad, queremos que le sigan dando voz a Mario Gómez Sánchez".

Su hermano de Mario Gómez, Henry Gómez Sánchez, dijo que nosotros seguimos demandando justicia, lamentablemente las instituciones están corrompidas y la Fiscalía General del Estado no hace su trabajo, los magistrados del Poder Judicial no han ejercido su autoridad para aplican la ley y sentenciar a los responsables, en cambio, hay amparos y los sindicatos son altamente peligrosos, tenemos temor de que salgan libre, se han dictado 25 años para el asesino, sin embargo, hay una serie de amparos que no logra aplicar la ley, como familia llegaremos hasta alcanzar la justicia, no queremos que haya más muertes de periodistas, la verdad nunca se calla.

En ese sentido, Balbina Flores, representante de la Organización de Reporteros sin Fronteras, dijo que el 21 de septiembre del 2018 previo al asesinato Mario Gómez recibió amenazas, tras haber dado a conocer hechos de corrupción del municipio de Yajalón, antes, recibió una amenaza de muerte tras haber publicado una investigación en la que se vinculaba al diputado federal Leonardo Guirao Aguilar y su suplente Ricardo López Montejo, del Partido Verde Ecologista de México, de malos manejos de los recursos públicos.

Local FNLS exige justicia por la muerte de Victor Pérez tras quedar su caso impune

El 16 de junio del 2018 Mario Gómez fue alertado por personas de que lo esperaban para privarlo de su libertad, después le fueron asignadas medidas de protección y días después le fueron retiradas, y posteriormente fue asesinado por ejercer su labor periodística, eso no lo podemos olvidar, hace seis años fue Mario Gómez, hace unos años fue Fredy López Arevalo y hace unos meses me Víctor Culebro, en Cintalapa y la petición a las autoridades de Chiapas es que se haga justicia, que se castigue a los autores intelectuales; el caso no está resuelto aunque haya tres detenidos, también exigimos la reparación daño a las víctimas.

Hemos pedido una reunión con el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, la exigencia es que se aplique la ley porque solo de esa manera se pueden evitar las asesinatos de periodistas en México y particularmente en Chiapas, y que se atienda la a recomendación 13/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque consideramos que esa una esperanza para el acceso a la justicia.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️