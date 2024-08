Río Sabinal será decretado como área natural protegida municipal

En una hecho reciente, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, anunció que el río Sabinal será declarado como área natural protegida municipal. Este decreto tiene como objetivo preservar el afluente que dio origen a la capital chiapaneca, asegurando su conservación y promoviendo su uso como un espacio recreativo para la ciudadanía.

El anuncio se realizó durante el evento “Rodando y Reforestando el Sabinal”, donde Morales Vázquez destacó que, en el marco de esta iniciativa, se han sembrado 70 mil árboles en la ciudad, logrando un significativo porcentaje de salvamento de los mismos. Esto forma parte de una estrategia más amplia para convertir el área en un parque lineal que pueda ser disfrutado por los habitantes de la ciudad.

Se contempla un recorrido que irá desde la calzada de las Personas Ilustres hasta el bulevar 28 de Agosto en este proyecto

El proyecto contempla un recorrido que irá desde la calzada de las Personas Ilustres hasta el bulevar 28 de Agosto. Este espacio contará con una ciclovía y un andador, garantizando la seguridad de los usuarios mientras se promueve una cultura de respeto y cuidado hacia los ciclistas.

Ante ello resaltó la colocación de almohadillas de seguridad en la avenida Central, uniendo así las ciclovías del lado oriente y poniente de la ciudad. “Algunas personas no comprenden muy bien la razón por la que se hace eso y algunos dicen: ‘si no usa bicicleta la gente; pues si no hay ciclovías no vamos a promover su uso’”, comentó Morales Vázquez, subrayando la importancia de estas obras para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad.

Durante los seis años han trabajado en la recuperación del río Sabinal, transformándolo en un espacio de convivencia para todos. Con el próximo decreto que lo declarará área natural protegida, el ayuntamiento busca evitar que vuelvan las descargas de drenaje y que el río sea utilizado como depósito de escombros o basura.

Este esfuerzo es coherente con la definición de las áreas naturales protegidas, que son porciones de territorio dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas a un régimen jurídico especial. La protección del río Sabinal no solo responde a una necesidad ecológica, sino también al reconocimiento de su valor histórico y cultural para Tuxtla Gutiérrez.