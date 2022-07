Robo de tapas de alcantarilla dolor de cabeza para tuxtlecos

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cada colonia cuenta con al menos dos coladeras con la finalidad de reducir las inundaciones y con el propósito de que los circuitos conecten en toda la ciudad; no obstante esto juega un arma de dos filos ya que cuando se realizan trabajos de restauración los trabajadores de la empresa SMAPA dejan las tapas sobrepuestas a merced de los amantes de lo ajeno quienes las roban para venderlas y provocan que en el lugar quede abierta la coladera, esta situación afecta a los ciudadanos que no saben sobre la falta de la tapa de coladera y llegan a caer con sus vehículos o incluso ellos mismos cuando no se percatan o cuando es de noche.

Las tapas de las alcantarillas son una presa fácil cuando las dejan a medio tapar y es que los trabajadores con la finalidad de llegar al siguiente día y no realizar todo el trabajo para destapar el sitio prefieren dejarla media puesta, no obstante hay personas que se encargan de vender estos objetos pues como fierro te pueden llegar a dar hasta 1200 pesos; por lo cual, cuando se encuentran una tapa fácil de quitar no lo dudan y se la llevan para ofrecérsela al mejor postor.





Te puede interesar: Trabajadores de SMAPA dejan pozo tras reparaciones en Colonia Las Palmas





La problemática comienza luego de eso pues el espacio queda totalmente abierto sin ningún tipo de aviso que prevea que el sitio puede ser peligroso; los más afectados de las alcantarillas abiertas son los automóviles pues una persona caminando si logra percatarse sin embargo, debido a la altura de un ciudadano que conduce es muy difícil que se dé cuenta de la situación y terminan cayendo en estos hoyos abiertos causando daños valuados en miles de pesos.

Anteriormente la empresa de agua en la ciudad ha recibido demandas por parte de las aseguradoras sin embargo no proceden ya que no son como tal los causantes y lo único que se ha hecho para evitar esta situación es aumentar la capacitación de su personal para que no dejen las tapas a medio poner y así no puedan ser robadas por los amantes de lo ajeno.