Romper con la impunidad; exige Sociedad Civil Las Abejas al Estado Mexicano

A pocas semanas de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó, exige al Estado Mexicano romper con la impunidad para esclarecer la masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre del 1997, han pasado los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y ahora Andrés Manuel López Obrador, y no se hace justicia al pueblo indígena de los Altos de Chiapas.

Uno de los representantes, Patrocinio Hernández, explica en un comunicado que el pacto de impunidad protege a los perpetradores de la masacre de 45 indígenas que resultaron fallecidos por proyectil de arma de fuego, más 26 heridos también por arma de fuego, sin que hasta ahora, en la proximidad de los 27 años de aquel acontecimiento, no se hace justicia.

El pacto de impunidad protege a los perpetradores de la masacre en Acteal / Foto: Cortesía Sociedad Civil Las Abejas

Precisa que los tsotsiles de Acteal en el municipio de Chenalhó en la región Altos de Chiapas, no han tenido acceso a la justicia, tanto las víctimas directas, como las indirectas, se ha creado toda una impunidad en el proceso del caso 12.970 de México en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay reparación del daño, no hay compromiso, ni acciones de gobierno para esclarecer los hechos.

Transcurren los años de impunidad, prevalece la injusticia, las acciones que causaron desplazamiento siguen sin juzgarse, funcionarios públicos de la época en sus tres niveles de gobierno no han sido llamados ante la justicia, las supuestas investigaciones han sido desviadas, ese es el sentir de los pueblos originarios, reiteró en el texto Patrocinio Hernández.

Lee más: Alianzas con el PAN y PRI colapsaron al PRD: Gabriel Gutiérrez Ávila

México Historia y evolución de los Ferrocarriles Nacionales de México

Analiza que dentro de los pendientes está la garantía de la noche repetición, de la reconstrucción del tejido social, la atención de las demandas de obras básicas y de servicios básicos, lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha tardado en emitir un dictamen de fondo para un análisis contextual de las acciones, pues ha tardado más de 19 años para resolver el caso, por el que en diciembre del 2023 solicito a la CIDH priorización en la atención.

Finalmente considera que el ex presidente Ernesto Zedillo debe ser juzgado por esta masacre, y pide que los organismos internacionales estén pendiente de este caso que lastima a los indígenas y la aparición con vida de los indígenas Ricardo Arturo Lagunas Gasca y Antonio Díaz Valencia, que llevan 17 meses desaparecidos.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️