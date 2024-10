La invasión de las tiendas de ropa usada en Tuxtla: ¿Un riesgo para la economía?

En el centro de Tuxtla Gutiérrez se han instalado infinidad de tiendas de la llamada “ropa de paca”, que se refiere a prendas de segunda mano procedentes de Estados Unidos, las cuales han afectado considerablemente a los comercios legalmente establecidos. Estas tiendas generan ingresos que van de 1,600 a 7,500 pesos al día.

Desde la novena sur hasta la quinta norte, y de la octava oriente a la sexta poniente, se ha observado un crecimiento notable en los negocios que introducen ropa a Chiapas a través de paquetes enviados por proveedores estadounidenses. Las prendas usadas se venden desde 5 pesos cada una, abarcando una amplia gama para damas, caballeros y niños.

La mayoría de estos establecimientos han establecido sucursales y no cumplen con las prestaciones de ley. De acuerdo con testimonios de empleados, los sueldos oscilan entre 400 y 1,200 pesos semanales, aunque en algunos casos se llega a pagar hasta 1,600 pesos. Sin embargo, hay una rotación constante de empleados para evadir las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ya que los trabajadores deben promocionar los productos todo el día.

Ropa colocada en costales grandes / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Un recorrido por el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez reveló alrededor de mil tiendas de este tipo, información confirmada por empresarios que han detectado una red bien organizada de introducción de mercancías. Uno de ellos, que pidió mantener su identidad en el anonimato, mencionó que intentó traer ropa de paca directamente, pero no pudo competir debido al nivel de organización de estas empresas.

Sobre la tercera calle poniente, se pueden encontrar cinco negocios con ropa de paca, principalmente entre la quinta y la sexta sur. En la cuarta a la quinta sur hay cuatro tiendas, y de la tercera avenida sur a la cuarta sur, hay otros cuatro negocios. Otros puntos notables incluyen la Calle Central entre la sexta y la Avenida Central sur, así como la quinta sur entre la Calle Central y la primera poniente.

En la entrada de este tipo de negocios, hay anuncios grandes que ofrecen ropa desde 5 y 10 pesos la pieza, así como promociones de “paca” a 20 y 30 pesos. También se pueden ver ofertas de zapatos a 50 pesos, descuentos en pantalones y vestidos a 50 pesos, y precios especiales en ropa deportiva que oscilan entre 50 y 80 pesos. En algunos lugares, hay promociones de tres piezas por 10 pesos, y otras tienen ofertas de tres pantalones por 100 pesos. En algunos casos, se solicita personal especificando “solo mexicano”, aunque en otros negocios laboran migrantes.

Comercios locales en Tuxtla / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas señala que, debido al amplio universo de trabajo que realiza la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, las actividades de inspección se priorizan en función de la exposición a riesgos que enfrenta la ciudadanía.

Los establecimientos que venden ropa de paca en Chiapas son visitados principalmente en respuesta a denuncias y/o quejas, realizando visitas de verificación a petición de la Aduana o el SAT para constatar las condiciones de los productos asegurados y almacenados, lo que determina si estos deben ser donados o destruidos.

En este contexto, la diputada local de Tuxtla Gutiérrez por el partido estatal Chiapas Unido, empresaria y economista María Mandiola Totoricaguena, afirma que es necesario ordenar el comercio aplicando la ley. “Hay que poner orden y, si la ley no está bien definida, trabajar en su formalización. Creo que a través de incentivos fiscales o económicos, como créditos o microcréditos, podemos llevar a la informalidad a la formalidad”.

La exregidora de Tuxtla Gutiérrez y exsecretaria de Igualdad de Género en el gobierno de Chiapas, María Mendiola, insiste en que la mayoría de las empresas emprendedoras son informales, y muchas mujeres que emprenden no son conscientes de los beneficios que trae la formalidad. “No quieren saber nada del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ni del pago de impuestos, prestaciones y salarios dignos”.

“No se dan cuenta de que existen regímenes simples y fáciles. Estoy segura de que, a través del crédito y la inversión, podemos generar empleos dignos y justos. No pagan impuestos, y los trabajadores no tienen acceso a prestaciones. Es necesaria una supervisión e inspección de esa mercancía, ya que no sabemos si fue adquirida legalmente. No veo por qué no debieran estar pagando impuestos”, destaca.

La diputada sostiene que se debe realizar vigilancia desde los tres órdenes de gobierno, revisar las leyes municipales y estatales para poner orden, así como evaluar las causas de la proliferación de negocios, que no es un fenómeno reciente. “Esta problemática ha existido por muchos años. Hay que investigar por qué lo hacen; hay una cadena, una pirámide, y hay unos pocos a la cabeza con miles en la base del comercio informal”.

El economista y académico Gilberto Ruiz Cáceres considera alarmante la proliferación de este tipo de empresas. “Mientras algunas venden ropa nueva, otras venden ropa usada, y no ofrecen garantías. La ropa usada puede cumplir una necesidad, pero incluso pone en riesgo la salud de quienes la utilizan. No se conoce el origen, las causas de la importación, los registros de los proveedores y, a veces, ni siquiera cuál era el uso de esas prendas en su país de origen”.

“Usar ropa de paca es un riesgo. Aunque puede parecer que la gente ahorra comprando ropa muy barata, en realidad está adquiriendo desechos. Cuando observamos el lugar donde se ubican esos desechos, es como mirar un basurero. Eso es lo que los empresarios y proveedores nos están vendiendo”, señaló.

Además, mencionó que muchas veces la ropa comprada en otro país es desechada porque a su dueño no le gusta, y luego se envía como desecho para darles una segunda vida aquí, pero esto no está regulado y no garantiza la salud y el bienestar de quien la utiliza. Esto también desestimula y desacelera la economía de Tuxtla Gutiérrez, afectando a las empresas formales y a la economía local.

“Si quiere que sus hijos tengan mejores oportunidades laborales, permita que las empresas formales, especialmente las locales, crezcan y generen mejores ingresos. Esto incrementará el volumen de capital circulante en la localidad, fomentando el crecimiento y desarrollo económico que necesita Tuxtla Gutiérrez”, concluyó.

Por su parte, Ana Dolores García Ovilla, empresaria textil en el Mercado Andador San Roque en Tuxtla Gutiérrez, sostiene que la competencia es positiva porque impulsa nuevas ideas entre las empresas. “Debemos trabajar de manera diferente, pero lo mejor es ofrecer calidad. Ella vende textiles de calidad, bordados, tejidos y productos artesanales. No comparto la idea de vender ropa de paca porque no se garantiza la calidad ni las condiciones sanitarias de esas prendas, su origen y el uso que les dieron en el país de exportación. Prefiero la calidad y la armonía en el textil”.

Ropa de Segunda / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Señala que, aunque hay una amplia gama de ropa en el mercado, hay que diferenciar entre calidad y cantidad. “Cada quien compra lo que necesita de acuerdo con sus posibilidades económicas, pero hay que vender calidad, no desechos. Yo llevo 15 años vendiendo calidad, y no he tenido un solo reclamo. Mientras que la ropa usada se vende a 5 pesos, yo vendo blusas desde 200 pesos en adelante. La calidad es incomparable”.

Finalmente, el empresario y doctor en administración de empresas, Guillermo Acero Bustamante, argumenta que el comercio informal es consecuencia de la desatención de las instituciones. “No se puede obligar a las personas a registrarse en el SAT sin ofrecerles incentivos. Cualquier proyecto debe ser integral, incluyendo al gobierno y la academia. Es necesario adaptar modelos exitosos para aplicarlos en Chiapas, y con la renovación de los poderes públicos, se deben contar con servidores públicos capacitados para implementar cambios”.

“Puede haber perfiles sin voluntad política, lo que impide el éxito. La informalidad no paga impuestos ni prestaciones, y el consumidor, en medio de la crisis, compra donde le es más fácil. No se puede forzar a la regularización, ya que eso haría desaparecer a las empresas informales. Deben proponerse alternativas. Es necesario capacitar a quienes tienen miedo del SAT; el éxito puede llevar a la apertura de sucursales, generación de empleos y una mejora en la economía”, enfatizó.

Uno de los fundadores del Mercado Público Municipal Juan Sabines Gutiérrez, don Homero Monterrosa Ballinas, comenta que las ventas en el rubro de ropa son bajas debido a la competencia del comercio informal, el cual no paga impuestos y es tolerado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Las ventas están un 40% por debajo de lo que deberían ser en esta época, y no vemos posibilidades de mejora en el último trimestre de 2024 debido a la alta competencia de la informalidad”, concluyó el locatario.

