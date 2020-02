Rutilio Escandón recorre viviendas rehabilitadas y reconstruidas tras el sismo de 2017

Junto a la titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Edna Elena Vega Rangel, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recorrió y constató el avance en la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas que resultaron con daños tras el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, lo cual, dijo, es un tema trascendental que el Estado y la Federación han retomado con seriedad y responsabilidad.

Tras entregar una de las casas concluidas, en compañía del subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), David Ricardo Cervantes Peredo, y la secretaria de Bienestar estatal, Adriana Grajales Gómez, el mandatario destacó el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de asegurarle a las familias damnificadas que cuentan con un gobierno que cumple y trabaja por quienes más lo necesitan.



Esto no sería posible si no tuviéramos a un presidente que todos los días está pendiente de que se apoye a los grupos más vulnerables. No tengan ninguna duda, el gobernador es su amigo y trabaja de la mano con el presidente López Obrador para seguir haciendo la política por el bienestar del pueblo.



A su vez, Cervantes Peredo enfatizó que para resolver las solicitudes de la población, los tres órdenes de gobierno deben trabajar en conjunto, por ello, dijo que desde el periodo de transición de los gobiernos Federal y Estatal, se retomó esta responsabilidad, y no han dejado de atenderla. “La mayor satisfacción es ver que nuestro trabajo sirve y que la gente está satisfecha con lo que se hizo”.

Hoy recorrimos casas terminadas después de ser afectadas por el sismo del 2017. En Chiapas, 15 municipios son los beneficiados para que las familias chiapanecas puedan reconstruir su patrimonio. ¡Por #ChiapasDeCorazón! pic.twitter.com/guLhdLGyCz — Rutilio Escandón (@rutilioescandon) February 15, 2020

Al precisar que esta acción es resultado del convenio entre el Gobierno del Estado y la Conavi, el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fredy Escobar Sánchez, informó que a la fecha se han reconstruido 971 viviendas con una inversión de 63 millones de pesos, avance que representa el 30 por ciento de las 3 mil 160 acciones que realizarán en los 15 municipios afectados.

Finalmente, el ciudadano Rafael López Sánchez, quien ya cuenta con su casa terminada, manifestó su reconocimiento a las autoridades por este apoyo a la vivienda digna, pues a través de estas edificaciones no sólo se contribuye al bienestar de las familias en el presente, sino que representa un patrimonio para sus hijas e hijos.

/AP