¿Sabes cual es el costo de casas geriátricas en Tuxtla? Aquí te decimos

El próximo sábado 28 de agosto se conmemora el "Día del Abuelo", un sector de la población que ha dado todo por los suyos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve una jornada que recuerda a las personas mayores en general, incentiva una atención digna en todos los aspectos que les garantice una vida digna, a veces la carga de trabajo u otras circunstancias hace que los hijos no proporcionen la atención que los abuelos necesitan.

Las geriatrías aplican un sistema de información confidencial, no proporcionan datos si no va a contratar el servicio, o si no tiene familiar en alguna de las unidades de atención, los datos de los pacientes o adultos mayores internados y en atención domiciliaria son reservados, al igual que los familiares, existe una privacidad, al ingresar existe una valoración médica para los internos.





Lee también: Chiapas con alta población adulta mayor según el censo de INEGI 2020





En Tuxtla Gutiérrez la "Casa Hogar María" brinda cuidados especiales de manera temporal, aplica el sistema de guardería o permanente a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, a quienes proporciona mayor calidad de vida, en un entorno seguro y amigable para que las personas se sientan más queridas y más amadas.

Proporciona a los adultos mayores el cuidado y la atención a la salud por parte de médicos y enfermeras geriatras, les proporciona medicina general y geriátrica, hay quienes realizan actividades en gimnasio, rehabilitación y practican la musicoterapia, los abuelos tienen acceso a la alimentación nutritiva, peluquería, lavandería, cuidados geriátricos, residencia temporal y permanente y fisioterapia.





Las geriatrías aplican un sistema de información confidencial, no proporcionan datos si no va a contratar el servicio. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chapas





Esta caca geriátrica cobra mensualmente 12 mil pesos al mes por persona, los abuelos tienen derecho al servicio de enfermera las 24 horas, desayuno, comida y cena, al aseso diario de la habitación, lo que deberán llevar los familiares son pañales, medicamentos, ropa y artículos personas, atienden a todo tipo de personas y en las condiciones físicas y de salud en que se encuentre al adulto, se ubica en Plan de Ayala y ahora atiende a un grupo de 20 personas.

Mientras tanto Casa Geaiátrica Lemar ofrece servicio las 24 horas, cuidados temporales, atención a domicilio, cuidados postoperatorios, estancia diurna y los costos van desde los 14 mil 500 mensuales, más 800 pesos por consulta por valoración de ingreso, una promoción de agosto gratis y la realización de la prueba Covid-19 a través de laboratorios particulares, la inscripción anual es de 12 mil 180, las 3 primeras mensuales tienen descuentos.

Unidos en Familia ubicada en El Jobo, también es un centro geriátrico especializado en la atención y cuidados asistenciales que el adulto mayor necesitan para su vida diaria, oferta calidez humana y actitud de servicio, su misión es satisfacer las diferentes necesidades de los residentes, su personal se enfocó a decir que garantiza respeto y amor, su precio mensual va de 8 mil a 12 mil pesos.





En su mayoría las casas geriátricas ofrecen servicios de alimentación y médico. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chapas





El DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez cuenta con una Casa del Abuelo, se trata de una estancia de día para adultos mayores en la que promueve actividades ocupacionales, recreativas y sociales para la ocupación del tiempo libre, con la finalidad de mejorar su socialización, favorecer sus expectativas de vida, prevenir la aparición o complicaciones de enfermedades y evitar o retrasar su institucionalización, mantener integrado y vinculado al adulto mayor en su núcleo familiar.

Esta instancia orienta sus acciones a proporcionar alimentación, recreación, terapia ocupacional, servicio médico, psicológico y de rehabilitación, el servicio de rehabilitación está dirigido a población abierta y a personas adultas mayores y los servicios prestan es en dos modalidades, el grupo permanente asiste de manera regular al servicio y el grupo visitante está formado por los integrantes de los Consejos de Ancianos captados por el DIF Municipal a través de los Centros de Desarrollo Comunitario.

Los servicios de Casa de Día se orientan fundamentalmente a las personas de 60 años que viven con familiares, pero que debido a las ocupaciones de los integrantes de esta los dejan solos la mayor parte del día, expuestos a diversos riesgos para su salud y seguridad.





El DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez cuenta con una Casa del Abuelo, se trata de una estancia de día para adultos mayores en la que promueve actividades ocupacionales. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chapas





La casa del Abuelo permite que los adultos mayores puedan ser independientes y llevar una vida plena, cubriendo de esta manera la demanda de las familias del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con mayor atención para las personas adultas mayores y población abierta mediante la Casa de Día con personal capacitado para proporcionar la mejor atención en los siguientes servicios:

Proporciona servicio de medicina general, filtro médico para la prevención de las enfermedades crónicas degenerativas en los adultos mayores, odontología, rehabilitación, psicología, alimentación, promoción al desarrollo de los adultos mayores mediante pláticas de geriatría y gerontología, taller de danza folklórica, taller de manualidades, taller de ejercicios guiados.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas proporciona a los adultos mayores apoyo con materiales, suministros médicos a pacientes con diagnóstico de cáncer, medicamentos especializados, a pacientes con diagnóstico de cáncer, estudios de laboratorio y gabinete, a pacientes con diagnóstico de cáncer, servicios de traslado (terrestre) a pacientes con diagnóstico de cáncer, apoyo jurídico a personas institucionalizadas en albergues públicos y privados, asistencia socia y asesorías jurídicas.





#FamiliaDIF | El derecho a la atención, desarrollo, bienestar y vida digna de las personas adultas mayores es una de las prioridades del Estado Mexicano.



Conoce más sobre este derecho en nuestra #RevistaDigital:



📱 https://t.co/KVfaIr9r6V pic.twitter.com/x9j57Bp9XS — SNDIF (@DIF_NMX) August 25, 2021





También proporciona atención alimentaria a población en riesgo, desamparado y vulnerable población en riesgo con entrega de paquetes alimentarios, atención integral al adulto mayor desprotegido a través de la Casa Hogar Ancianos I en Tuxtla Gutiérrez, atención integral al adulto mayor desprotegido a través de la Casa Hogar Ancianos II en La Trinitaria, canalización de personas a albergues públicos o privados.

Otorga hospedaje a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad en el Albergue la Esperanza, orientación y sensibilización a población vulnerable sobre la prevención de la discapacidad, estudios de especialidad, materiales y suministros médicos, pago de servicios funerarios a pacientes con diagnóstico de cáncer, terapias de lenguaje, psicológicas.