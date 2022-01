Saldo blanco durante celebración de Año Nuevo en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Autoridades de seguridad en la capital chiapaneca informaron que, derivado del operativo especial por la celebración de año nuevo, el saldo fue blanco durante los días 31 de diciembre de 2021 y 01 de enero de 2022.

En dicho operativo, realizaron acciones de inspección, en conjunto con la Secretaría de Protección Civil Municipal, con la finalidad de evitar el uso de pirotecnia que pusiera en riesgo la salud principalmente de menores de edad.





En cuanto al trabajo realizado junto a la Dirección de Verificaciones y Clausuras se constató que los establecimientos con giro de antros o bares respetaran el horario establecido y no se ofrecieran servicios de “After party” para evitar hechos delictivos o faltas administrativas; por lo que a las 4:00 am de 01 de enero, los establecimientos se encontraron cerrados.

Asimismo, durante la noche y madrugada de la celebración del Año Nuevo 2022, no se registró incidente alguno, ni de tránsito graves o de pérdidas de vidas humanas.

Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

De igual forma, no se presentaron delitos de alto impacto en ninguna colonia o fraccionamiento de la Tuxtla Gutiérrez; por lo que los festejos transcurrieron en total calma.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Municipal indicó que para este 2022 prevé el incremento de estos mecanismos de comunicación, como las denuncias por whatsapp, que le permiten mantener contacto directo con la ciudadanía y responder de forma efectiva sus solicitudes.