Salen a la luz nuevas imágenes del accidente donde murieron 55 migrantes

Tuxtla Gutiérrez. Sale a la luz un vídeo del día 09 de diciembre donde se aprecia imágenes minutos después del trágico accidente sobre la carretera Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez a la altura del km6 frente a la colonia El refugio qué dejó como saldo 55 muertos y más de 100 heridos.

En el material que se presume fue grabado por un habitante se aprecia una polvareda, asimismo decenas de personas tiradas en la vía pública, unas más en el interior de la caja del tráiler de color blanca.





"No se vayan, quédense ahí, ya va a venir la ayuda, no se muevan, tranquilos no se vayan, siéntense, como son centroamericanos tienen miedo, no corran, a su madre, pobrecitos" dice el audio. Durante el recorrido que hace el colono con su teléfono celular constata el estado de salud de los indocumentados que viajaban hacinados.





Hasta el momento no se ha incrementado el número de víctimas mortales, protección civil del estado informó que se continúan brindando atención a las 107 personas que se encontraban en diferentes hospitales de la capital chiapaneca procedentes de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México.