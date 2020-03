San Cristóbal de las casa, con más riesgo de contagio de Coronavirus por visitas de turistas europeos

San Cristóbal de Las Casas.- José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud de Chiapas consideró que San Cristóbal tiende a ser un lugar con más riesgos de contagios de Coronavirus, ante el gran número de visitantes “Europeos”, al ser un Pueblo mágico, esto luego de ser entrevistado tras presentarse el tercer caso asintomático en esta ciudad.

“Estuvimos reunidos viendo los escenarios que vienen que son primero el de la importación, San Cristóbal es un lugar visitado por Europeos, tenemos que agradecer a la vida que nos dio esa parte turística tan importante como es este pueblo mágico, pero el gobierno del estado lo que está haciendo es responsablemente tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de mayor proporción”, dijo.





Entrevistado tras una reunión con presidentes municipales de esta región explicó que para esta ciudad pueden atravesarse tres escenarios, “el actual que llevamos tres casos, comparado como China cuando empezó la epidemia, había que decirles que no nos está pasando nada, pero va venir el momento en que va ver mucho más casos y que nos vamos a contagiar entre sancristobalenses”.

Consideró que ante una situación alarmante, podrían representarse un 80 por ciento de casos leves de Coronavirus, 14 por ciento graves y el 5 por ciento muy graves “que se pueden morir. A eso venimos, no venimos a decir que vamos a salvar el mundo, porque el mundo entero no sabe cómo hacerlo, no hay medicamentos en términos de tratamientos para la enfermedad”.

Aseguró que medicamentos comunes “si hay; medicamentos y todo lo necesario para tratar el coronavirus”, esto justo cuando supervisaron una de las clínicas de la mujer ubicado al interior de la Albarrada, en la zona sur de esta ciudad “donde vamos a establecer una clínica para los casos graves, los moderados tienen que quedarse en casa, tienen que pasar ahí la cuarentena y pasar las somatologías leves en el 80 por ciento de los casos”.

Cruz Castellanos explicó que esta visita supervisaron si la clínica reúne las condiciones “primero que nada de la licencia sanitaria que no tienen que expender para operarlos, segundo que podamos establecer camas de terapia intensiva y camas en los casos graves que puedan presentarse”.

Finalmente resaltó que lo importante es que la población entienda que debe quedarse en casa y tomar las medidas preventivas.