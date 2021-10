Saúl y su esposa discapacitada, van tras una mejor vida

Saúl Pérez y su familia provenientes de Honduras forman parte de la caravana migrante que salió el pasado sábado de Tapachula hacia la Ciudad de México en busca de mejores condiciones de vida.

Pero a diferencia de otros migrantes, Saul enfrenta un gran reto, trasladar a su esposa Mary Cruz en silla de ruedas y a su pequeña hija, ya que una discapacidad motriz le impide avanzar con sus propios pies en esta travesía.





Si para una persona sin problemas físicos es complicado caminar bajo los incandescentes rayos del sol y temperaturas fuertes que se registran en la frontera sur, para Saúl y su esposa y es mucho más complicado.

La caravana apenas ha avanzado aproximadamente unos 14 kilómetros, pero Saúl va agotado, ya que siente que sus fuerzas conforme avanza por la carretera Costera se van agotando, sin embargo, el deseo de brindar una mejor vida a su pequeña le motiva a retomar energía para avanzar junto con el contingente.

"Es muy cansado porque tengo que ir empujando la silla de ruedas de mi esposa pero no pierdo la fe y la esperanza, porque quiero llegar al norte y poder darle una mejor vida a mi familia de la que no pudimos tener en nuestro país", abundó.

Dijo que llegaron a Tapachula desde hace aproximadamente 2 meses y desde entonces acudieron ante el Instituto Nacional de Migración a realizar sus trámites para regularizar su estancia en territorio mexicano, sin embargo, la cita se la programaron para dentro de tres meses.





Señaló que al principio tuvieron que dormir en la calle, ya que no alcanzaron espacio en algún albergue en la ciudad de Tapachula y sobrevivieron de las aportaciones y el apoyo que le brindaba la gente, ya que a pesar de buscar trabajo nadie le brindó la oportunidad de laborar al carecer de papeles.

"Acá nadie me dio trabajo y pues no tuvimos otra opción que integrarnos en esta caravana y avanzar buscando encontrar mejores oportunidades en otro estado de México porque acá es un infierno no hay nada para los migrantes", abundó.

El trayecto es aún largo para Saúl y su familia y a pesar de que la silla de ruedas en donde transporta su esposa ha presentado algunas fallas, el anhelo de un mejor porvenir lo motiva a no rendirse, porque asegura que es Dios quien los guiará en el camino.