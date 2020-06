Se compromete el gobierno del estado a garantizar la seguridad y salvaguardar integridad de desplazados

El gobierno de Chiapas se compromete a garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de las 53 familias con 238 personas desplazadas en mayo del 2016 que decidan retornar a sus hogares en el ejido puebla, municipio de San Pedro Chenalhó, confirmó el abogado defensor y director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, Diego Cadenas Gordillo.

Informó que, tras una reunión sostenida entre representantes de la secretaría de Protección Civil, representantes de las familias en situación de desplazamiento de la localidad, el presidente municipal y otras autoridades municipales, se acordaron las condiciones para el retorno de las familias al ejido Puebla, que así lo consideren.









Reveló que la autoridad estatal se compromete a revisar la redacción de los documentos para que expresen exactamente lo discutido en las reuniones de trabajo, asimismo, ratifica el compromiso de garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de las familias, aclarando que el proceso de retorno se hará de manera paulatina, a fin de garantizar los acuerdos que permitan la resolución de conflictos y la sana convivencia.

Informó el abogado de los desplazados, que el compromiso del presidente municipal, Abraham Cruz Gómez, es continuar el proceso de negociación, garantizando la integridad y la seguridad de las familias que decidan retornar al ejido Puebla.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las autoridades ejidales reiteraron la buena voluntad de la comunidad para recibir a las familias que se encuentran en situación de desplazamiento.





Los representantes de las personas en situación de desplazamiento del ejido Puebla solicitaron de manera reiterada que se garantice en todo momento la integridad y la seguridad de las familias desplazadas que desean retornar, así como el respaldo a sus necesidades básicas de adecuado retorno y sustento dentro de la comunidad.





También pidieron un peritaje de la Fiscalía General de Justicia para determinar los daños a sus viviendas en Chenalhó, se acordó la verificación de las viviendas pertenecientes a las familias en situación de desplazamiento, la entrega de un listado de personas interesadas en retornar, debidamente firmado.





Local Habitantes acusan de tráfico de influencias a alcaldesa de Simojovel





Por petición de la familia Cruz, el grupo de personas en situación de desplazamiento forzado de dicha comunidad, se insistió en la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de quienes resulten responsables del homicidio del señor Guadalupe Cruz Hernández.

A ello, la respuesta de la secretaría de Gobierno, es la integración de una mesa de trabajo para la atención de los temas pendientes, en otra fecha se hará una revisión de los avances en los casos de las familias que desean retornar.

El Centro de Derechos Humanos Ku’untik solicitó que los acuerdos, convenios y negociaciones sean avalados por el gobernador del estado y que el Estado Mexicano garantice la seguridad y la vida de los desplazados, reparando los daños sufridos, la solución integral de los temas de fondo que dieron origen al desplazamiento.

Puntualizó que mientras no se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y se desarticule al grupo armado que opera en el ejido puebla y que es la fuente de amenazas para las personas desplazadas, no habrá condiciones seguras ni dignas para su retorno, no obstante, se respeta la decisión de las personas que decidan regresar a pesar del peligro que implica la impunidad prevaleciente.





/JO