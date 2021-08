Se confrontan en sesión diputados de Morena y PT por negarse a dar trámite legislativo a diversas iniciativas de ley

En sesión pública virtual de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, se enfrentaron en una discusión la diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos y el diputado del Partido del Trabajo, José Octavio García Macías, cuando la legisladora le reclamó que sin justificación se ha negado a dar trámite a diversas iniciativas presentadas por las y los legisladores locales, por lo que la evaluación al Poder Legislativo que concluye funciones el último día de septiembre es negativa.

Bustamante Castellanos, diputada federal electa por el Movimiento de Regeneración Nacional en el noveno distrito con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, enfatizó la evaluación de las instituciones públicas estatales es resultado del trabajo del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, la aspiración es salir bien de la emergencia sanitaria del Covid 19.

Sin embargo, el Congreso del Estado ha quedado a deber, la evaluación es negativa, la Oficialía de Partes da cuenta de las iniciativas que se han presentado y no se han sometido a análisis, a dictamen, a aprobación y este Poder Legislativo debería ponerse bajo la lupa, cada comisión y cada uno de los 40 legisladores en sus funciones legislativas y de representación popular.

¿Es a caso una labor intachable la que desempeñamos todos y todas, podríamos tirar piedras, opinar don desdén del qué hacer de otros sin temor a que nuestro desempeño legislativo diste mucho de ser productivo, eficiente y transparente?, argumentaba la diputada.

Y se pregunto: "es a caso correcto que se presenten sendas iniciativas ciudadanas y nunca pasen a lectura? ¿Es a caso correcto que se presenten exhortos en materia de salud, justicia, prevención de violencia y nunca lleguen a trámite legislativo? ¿Es a caso correcto que se tenga que recurrir a instancias electorales para conseguir que personajes violentos, acosadores y deudores alimentarios no llegaran a candidaturas?

Ante esas interrogantes, el presidente de la mesa directiva, José Octavio García Macías, lo reconvino a centrar su discurso sobre la evaluación a las instituciones pública, como era el punto de análisis, a lo que la diputada le respondió: "lo que digo tiene que ver con la evaluación, diputado presidente".

Este agregó: "Está haciendo alusiones personales a los compañeros, le pido nuevamente que se aboque al tema que está en discusión", y a ello la legisladora de Morena le respondió que "con mucho gusto diputado presidente, yo solicité al inicio de mi participación una extensión de tiempo para hablar sobre la evaluación, estoy hablando de la evaluación".





Sin antes terminar sus palabras la diputada, el presidente le revisó que no había restricciones simplemente tenía que abocarse al tema que abordaba el pleno en sesión extraordinaria, se le pide por tercera ocasión que se aboque al tema que está en discusión.

"Y el tema que se encuentra en discusión es la evaluación de este Poder Legislativo, diputado presidente, y ya que usted me urge a terminar me voy a centrar en el último tema que le compete a usted". Es a caso ético y legal no dar trámite a una sentencia y a un resolutivo electoral, en el que se señala a una persona elegida por el voto popular que ha perdido la presunción del modo honesto de vivir?

La mesa directiva desde el mes de abril tenga esa sentencia en sus manos y no le haya dado trámite y nosotros como legisladores y legisladoras nos hayamos tenido que enterar a través de un correo que nos envió la victima, ¿es a caso eso correcto?

"Le reitero nuevamente", insistía el presidente, mientras la diputada agregaba cierro mi reflexión parafraseando a una frase de nuestra primera diputada chiapaneca, quien luchó en 1919 contra los conservadores desde el lado el ejército libertador del sur, quien luchó contra los prejuicios de 1926, señalaban que una mujer no debía ocupar un cargo de elección popular, quien luchó porque las mujeres tuviéramos una igualdad en derecho y en participación, y que nuestra voz fuera escuchada en esta máxima tribuna, quien luchó y vio coronado su sueño en 1953 de ver que las mujeres en México tenemos el derecho al voto y a la ciudadanía, quien luchó en 2019 para que pasara a la lectura y se reconociera en este muro de honor de este pleno donde solo hay dos nombres de mujeres ilustres chiapanecas, quien luchó en 2020 para que la Comisión Dictaminadora diera una opinión favorable al respecto, quien luchó en 2021 para que la Comisión Permanente decretara válida la develación de su nombre y quien seguirá luchando para que la LXVIII Legislatura programe en una sesión solemne que finalmente traiga de regreso su nombre a este Congreso".

La frase que ella dijo que 1919 fue: "no reprochamos a nadie todos estos atropellos, no consideramos culpables a los legisladores del criterio unilateral de sus disposiciones, no encontramos vituperable, pero ni siquiera raro, que el gobierno democrático, como indudablemente es el nuestro, no se encuentren representados los intereses y derechos de las mayorías, como nos encontramos las mujeres".

De nueva cuenta el presidente la reconvino para demandar concluyera su participación y ella le respondió: "todo esto es debido a la lenta evolución de nuestra patria y a los atropellos que cometen quienes llegan a un cargo de elección popular y no toman en cuenta a la ciudadanía". Con lo que se ganó el aplauso de sus compañeros diputados y diputadas.